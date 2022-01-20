Türkiye Gazetesi

WhatsApp Web (masaüstü) için sesli mesaj kaydederken duraklatma ve devam ettirme özelliği geliyor. Masaüstü kullanıcıları bir süredir bu özelliği istiyordu ve sonunda kullanışlı özellik kullanıma açılıyor.

WhatsApp hakkında son ayrıntıları paylaşan WABetaInfo, WhatsApp for Desktop 2.2201.2 beta sürümünü anlattı. Mesajlaşma platformu, bu yeni özelliği tüm kullanıcılar için getiriyor. Daha önce iOS (iPhone) uygulamasında beta olarak bu özellik sunulmuştu. iOS'tan farklı olarak, WhatsApp Web'in bu sürümü herkese açık bir test sürümü. Yani isteyen herkes teste kaydolabilir.

WHATSAPP SESLİ MESAJLARI GELİŞTİRİYOR

WhatsApp Web için sunulan özellik sayesinde kullanıcılar bir sesli mesajı göndermeden önce dinlemeyebilir. Ayrıca şirket, ses kayıtlarınızı duraklatmanıza ve devam ettirmenize de izin veriyor.

Üstteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, sesli notu duraklatmanızı sağlayan yeni bir duraklatma düğmesi (önceki sürümde bir dur simgesi vardı) bulunuyor. Bu durumda sesli notu göndermeden önce dinleyebilir, sesli notu silebilir veya kayda devam edebilirsiniz.

Bununla birlikte, WABetaInfo, bu işlevin macOS kullanıcıları için henüz iyi çalışmadığını belirtti. Çünkü özellik yeni başlatıldı ve bu nedenle, şu anda size görünmüyorsa, WhatsApp'ın muhtemelen bu işlevi daha fazla kullanıcıya sunacağı yeni bir beta sürümü yayınlayana kadar beklemeniz gerekecek.

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