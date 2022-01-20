Türkiye Gazetesi

Çinli teknoloji devi Xioami, geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların beklediği yeni MIUI 13 güncellemesini piyasaya sürdü. Türkiye Gazetesi editörlerinden Okan Güleş ise, bu güncellemeyi telefona yükledi ve deneyimledi.

MIUI 12 arayüzünde pek çok sorunu tespit eden Xiaomi, yeni güncellemesiyle birlikte bu sorunlara odaklandı. MIUI 13'ün temelinde 400 sorunu çözdüğünü belirten firma, buna ek olarak yeni özellikleri de eklemeyi unutmadı.

Xiaomi telefonlar için sunulan MIUI 13 güncellemesi, daha önce Apple'ın iPhone ve iPad'lerinde yer verdiği widget'lar ile geliyor. Xiaomi telefonlarda halihazırda widget'lar bulunuyordu. Ancak Çinli üretici, bu widget'lerı baştan revize etti ve daha modern bir hale getirdi.

MIUI 13 İLE GELEN YENİLİKLER

MIUI 13 ile performansa odaklanan Xiaomi, bir önceki MIUI 12'ye kıyasla yüzde 52 artı verimlilik vaat ediyor. Tasarımsal yeniliklerden çok sistem kararlılığına odaklanan üretici, performans ve arayüz akıcılığıyla ilgili tüm sorunları çözdü. Bunun yanı sıra pil tüketimi de en asgariye indirildi.

Sistem tarafında pil tüketimini dengeleyen Xiaomi, bunun yanı sıra ayarlar menüsüne de pil tasarrufu yaptıracak çeşitli modlar ekledi. Kullanıcılar artık çeşitli modlar arasında seçim yaparak pilden tasarruf sağlayabilecek.

Performans tarafında da yine MIUI 13 güncellemesi önemli geliştirmelere sahip. Daha önce MIUI 12.5 sürümünde sanal RAM'i test eden üretici, MIUI 13 ile birlikte bunu kullanıcılarına sundu. Artık desteklenen tüm modeller, ayarlardan sanal RAM işlevini etkinleştirerek telefonların RAM kapasitesine artı 3 GB RAM ekleyebilecek. Şimdi dilerseniz gelin sözü daha fazla uzatmadan Okan Güleş'in hazırlamış olduğu MIUI 13 incelemesine yakından göz atalım;



