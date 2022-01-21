Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında iPhone 13 serisiyle birlikte işletim sistemini güncellemesi iOS 15’i duyurdu. Ancak kısa süre sonra tıpkı önceki sürümlerde olduğu gibi çeşitli hatalar ortaya çıktı.

ABD merkezli şirket, hataları düzeltmek ve işletim sistemiyle telefonlara yeni özellikler ve işlevler katmak için güncellemeler yapmaya başladı. Son olarak, Ocak ayının başlarında iOS 15.2.1 güncellemesi yayınlandı.

Apple, 13 Aralık'ta genel kullanıma sunulan iOS 15.2 sürümünü ise durdurdu. Bu nedenle, iOS 15.2.1 güncellemesine geçen iPhone kullanıcılarının eski sürüme geçmesinin önü kapatıldı.

IPHONE ÜRETİCİSİ APPLE, YENİ SÜRÜMLERİ TEŞVİK EDİYOR

Apple, kullanıcıların işletim sistemlerini güncel tutmasını teşvik etmek amacıyla yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini rutin olarak durduruyor.

iOS 15.2, Uygulama Gizlilik Raporu, Acil Durum SOS, Dijital Miras ve yeni bir Apple Music Ses Planı gibi Apple'ın mobil yazılımında dikkate değer birkaç iyileştirmeye sahip.

Bu arada, iOS 15.2.1 güncellemesi ise hata düzeltmeleri sunuyor. Örneğin, iCloud Bağlantısı aracılığıyla gönderilen Mesajların yüklenmemesine neden olan sorunları gideriyor. Ayrıca üçüncü taraf CarPlay uygulamalarının girişe yanıt vermemesini de düzeltiyor.

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