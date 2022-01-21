Türkiye Gazetesi

'Oumuamua’ ilk olarak 2017 yılında, Hawaii Üniversitesinde görevli gökbilimci Robert Weryk tarafından Güneş sistemimizden geçerken tespit edildi. Bilim dünyası, cismin tam olarak ne olduğunu bulamadı.

Oumuamua, ne bir kuyruklu yıldız ne de asteroitti. Zira asteroit olamayacak kadar hızlı hareket ediyordu ve aynı zamanda parlaklığı da değiştiği için kuyruklu yıldız olamazdı.

Oumuamua’nın şeklini NASA, puro benzeri olarak tanımladı. Bu cisim, Güneş sisteminde görülen diğer nesnelerin aksine, genişliğinin yaklaşık 10 katı uzunluğa sahip.

YILDIZLARARASI BİR CİSİM

İlerleyen zamanlarda bilim insanları, Oumuamua'nın başka bir yıldızdan Güneş sistemimizi ziyaret ettiği tespit edilen ilk cisim olduğunu açıkladı. Ancak cisim neredeyse gelir gelmez yola koyuldu, Mars'ın yörüngelerini, ardından da 2018'de Jüpiter'i ve 2019'da Satürn'ü geçti.

Gökbilimciler, Oumuamua'nın tam olarak nereden geldiğini halen bilmiyor. Bunun yanı sıra bazı teoriler uzaylılara işaret ediyor. Ancak bu cismin ne olduğunu bulmak için bilim insanları, yakınına bir uzay aracı göndermeyi teklif etti. Ancak Oumuamua, hızla uzaklaştığı için görevin başarılı olması oldukça zor görünüyor.

Bunun için araştırmacılar, Güneş’in etrafında dolanarak sapan tekniğiyle Oumuamua'yı hedef alıp yakalayan bir uzay görevini başlatmak istiyor. Ancak bu görev birçok risk taşıyor ve Güneş’in ısısından korunmak için güçlü bir kalkana ihtiyaç var.

Birleşik Krallık merkezli Initiative for Interstellar Studies araştırma ekibi, 'Proje Lyra' isimli görevle, Venüs, Dünya ve Jüpiter'in yerçekimi etkisini kullanarak garip cisme ulaşmanın mümkün olduğunu ileri sürdü.

Proje Lyra’nın başlangıç tarihi için 2028 gösterildi ve 26 yıl içinde Oumuamua'ya ulaşabileceği aktarıldı. Bununla birlikte, bilim insanları risklerden kaçınabilecek bir uzay aracı olduğunu vurguladı.

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