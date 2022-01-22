Türkiye Gazetesi

NASA, Temmuz 2020'de fırlatıp Şubat 2021'de Perseverance keşif aracını Mars’a indirdi. Görevine başlar başlamaz keşif aracı, yüzlerce fotoğraf ve video çekerek bunları dünyaya ulaştırdı. Ayrıca Mars'ın birçok bölgesini gezerek, yüzlerce kilometre yol katetti. Ancak son haftalarda topladığı kaya örnekleri başını belaya soktu.

Mars gezgini, Aralık ayı sonlarında altıncı örneğini alırken gövdesine birkaç çakıl taşı sıkıştı. Bu çakıllar, aracın örnek toplama sistemini engelleyerek görevini yerine getirmesini zorlaştırmaya başladı. NASA mühendisleri çakıl taşlarını çıkarmanın yollarını aramaya koyuldu.

NASA, PERSEVERANCE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Perseverance’ın WATSON kamerası Mars'tan önemli fotoğraflar çekip gönderiyor. Son olarak Aralık ayında gönderdiği fotoğrafları inceleyen mühendisler, bit carousel aparatandaki taşları fark etti. Bit carousel isimli aparat, aracın matkap kolundan numuneleri gezginin içindeki depolamaya aktaran çok önemli bir bölüme deniyor.

NASA'nın Jet Propulsion Lab'taki mühendisleri, çakıl taşlarını çıkarmak için aparatı 75 derece döndürmeye karar verdi. Bu manevreyla aparatın üzerindeki iki çakıl taşını yerinden oynatmayı başardılar. Ancak bit carouselin altında iki tane daha taş kaldı. Bunun yanı sıra, bu çakıl taşları göreve etki etmeyebilir ama yine de analizler sürüyor.

NASA ekibi artık daha dikkatli davranıyor ve numune alma girişimi için numune tüpünü tamamen boşalttı. Bu arada, aracın aldığı örneklerin bir kısmının daha önce kaybolduğunu açıkladılar.

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