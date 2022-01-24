Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı The Weeknd, son albümü Dawn FM’i 7 Ocak’ta piyasaya sürdü. Kısa süre içinde albümdeki parçalar milyonlarca dinleyiciye ulaştı. The Weeknd, Spotify’da 85.6 milyon aylık dinleyiciye ulaştı ve böylece Justin Bieber’ın rekorunu kırdı.

Şu anda 82 milyon civarında dinleyiciye sahip Justin Bieber ise geçen ay Spotify’da 90 milyon dinleyiciyi geçen ilk şarkıcı olmuştu. Sıralamada Justin Bieber'dan sonra Ed Sheeran, Dua Lipa ve Ariana Grande geliyor.

Dawn FM albümü sadece popüler müzik platformu Spotify’da rekor kırmadı. Bunun yanı sıra 125 ülkede Apple Music'te de 1 numaraya yerleşti.

Bu arada, The Weeknd, albümün piyasaya sürülmesi için Amazon Music işbirliğinde 103.5 DAWN FM başlıklı bir canlı akış etkinliği gerçekleştirmişti. Yalnızca küçük bir hayran grubunun dinleyebildiği etkinliğin tamamı artık YouTube'da da mevcut.

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