Türkiye Gazetesi

2017 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Verimli geçen toplantının ardından Musk, Tesla ve SpaceX ürünlerini Türkiye’ye getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Musk ile Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşları ile Tesla ve SpaceX arasındaki işbirliği konularını görüştüklerini açıklamıştı. Bu görüşmenin üzerinden yaklaşık beş yıl geçti ve Türkiye ile Elon Musk arasındaki işbirliğinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Tesla, Türkiye'deki ofisini yapılandırarak Model S, Model X, Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarmayı planlıyor.

TESLA, TÜRKİYE OFİSİ İÇİN PERSONEL ARIYOR

Milyarder girişimci Elon Musk’ın kurduğu ve CEO görevini üstlendiği şirketi Tesla, yakında Türkiye pazarına da açılacak. Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başladı.Tesla Careers’teki ilanlarda Ofis Müdürü ve iki Satış Danışmanı arandığı görülüyor.

Foto: AA

Tesla Türkiye, tanıtımdan önce İstanbul'da satış ofisleri ve showroomlar açacak ve ardından diğer bölge ve illere yayılacak. Bu arada Tesla, Operasyon Müdürü olarak Emir Tunçyürek'i göreve getirdi.

Tesla'nın İstanbul ofisi için yayınladığı iş ilanları.

Ayrıca Tesla, Supercharger (şarj istasyonları) haritasına birkaç Türkiye lokasyonu ekledi. Ancak Supercharger'ların hiçbiri şu anda aktif değil. Tesla, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İstanbul, İzmir ve Konya lokasyonları görülüyor.

'Otopilot kazası'nda iki kişi ölmüştü: Tesla sürücüsü suçlu bulundu Elektrikli araç şirketi Tesla, otopilot yani sürücüsüz araçları ile dikkat çekiyor. Ancak şirketin başı otopilot araçların karıştığı kazalarla dertte. ABD’de iki kişinin ölümüne yol açan Tesla kullanıcısı hakkında iki ayrı dava açıldı.

Elon Musk eleştirilerin odağında: Tesla zammı araç sahiplerini kızdırdı SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve CEO’su milyarder Elon Musk, eleştirilerin odağında. Çünkü ünlü girişimci, elektrikli araç şirketi Tesla’nın geliştirdiği otonom (sürücüsüz) sürüş teknolojisine zam yaptı.