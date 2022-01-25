Türkiye Gazetesi

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan biri de Twitter. Instagram ve TikTok ile rekabete giren Twitter, video özelliklerini geliştirmeye çalışıyor. Üç platform, birbirlerinin özelliklerini kopyalayarak kullanıcı sayılarını artırmaya çalışıyor. Son olarak mikroblog sitesi Twitter, Instagram’ın ‘Yakın Arkadaşlar’ hikaye özelliğine benzeyen bir tweet seçeneği geliştirmeye başladı.

TWITTER FLOCK GÖRÜNDÜ

‘Flock’ olarak isimlendirilen yeni özellik ile kullanıcılar diğer takipçilerinin göremeyeceği, yalnızca seçtikleri en fazla 150 kişinin görebileceği şekilde tweet’ler atabilecek. Seçili kişiler, Flock’ta atılan tweet’lere cevap verebilecek iken seçili olmayan hesaplar bu tweet’leri ne görebilecek ne de cevap yazabilecek.

Alessandro Paluzzi, yeni özelliği keşfetti.

Flock’taki seçili kişiler yeşil bir kutucuktaki açıklama sayesinde listede olduklarını anlayabilecek. Ancak kullanıcılar listeyi istediği zaman düzenleyebilecek ve listeden çıkarılan kişilere bildirim gitmeyecek.

Temmuz 2021’de Twitter, ‘güvenilir arkadaşlar’ listesini geliştireceklerini açıklamıştı. Nihayet, geliştirici ve tersine mühendis Alessandro Paluzzi, özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu gösterdi.

Bu arada, Twitter son dönemlerde tweet gizliliğine yönelik adımlarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl, bir tweet’e kimlerin yanıt verebileceğini seçme özelliği getirildi. Ardından, aynı ilgi alanında buluşmak isteyenler için özel bir alan sağlayan ‘Topluluklar’ adlı özelliğini teste başladı. Topluluklar’da atılan tweet’ler ana sayfaya düşmeyecek ve şu anda en popüler gruplar F1, kripto paralar vb.

Twitter'da sular durulmuyor! Yeni CEO, yönetimi değiştirmekte kararlı Jack Dorsey'in ardından kısa süre önce göreve getirilen Twitter CEO'su Parag Agrawal, şirketin yönetici kadrosunu değiştirmeye devam ediyor. Agrawal, güvenlik ekibini değiştirerek yeni yöneticileri işe almaya başladı.

Twitter, NFT profil resmi özelliğini başlattı Tüm dünyada NFT (değiştirilemeyen token) çılgınlığı devam ederken sosyal medya şirketleri de bu alanda çalışmalarını hızlandırıyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter, NFT meraklılarını platforma çekecek bir adım attı. NFT profil resmi özelliğini başlatan sosyal medya devi, Twitter Blue abonesi kullanıcılara NFT kolaylığı sağlıyor.