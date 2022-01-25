Türkiye Gazetesi

Varşova Üniversitesi bilim insanları, geçtiğimiz yıl Nisan ayında, bir mumyayı incelemeye başladı. Ekip, bilgisayarlı tomografi ve X-ray taramalarını kullanarak kadın mumyanın karnındaki doğmamış çocuğun kalıntılarını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, fetüsün vücudun çürürken asitlenmesiyle ‘salamura’ gibi 2 bin yıldan fazla bir süredir korunduğunu açıkladı. Bu arada bu mumyanın, bir fetüse sahip bilinen ilk mumyalanmış örnek olduğu düşünülüyor.

MUMYA, 1826'DA KEŞFEDİLDİ

Jan Wężyk–Rudzki, karnındaki bebeğiyle mumyalanan kadını Mısır’da keşfetti ve Aralık 1826'da Varşova Üniversitesine bağışladı. 'Gizemli Hanım’ olarak adlandırılan yetişkin mumyanın etrafını büyük bir belirsizlik sarıyordu. Araştırmacılar, MÖ 1. yüzyılda yirmili yaşlarında ölen bu kadının tam olarak ne sebeple öldüğünü ise halen bilmiyor.

Araştırmacılar, fetüsün pozisyonuna ve doğum kanalının şekline dayanarak Gizemli Hanım'ın doğum esnasında ölmediğini belirledi. Önceki araştırmalar, mumyanın öldüğünde hamileliğinin 26-30. haftaları arasında olduğunu göstermişti. 'Gizemli Hanım' ve doğmamış çocuğu üzerindeki son çalışmayı, Polonya'nın Varşova Üniversitesinden arkeolog ve paleopatolog Marzena Ożarek-Szilke ve meslektaşları yaptı.

Bilim insanları, mumyalama işleminden sonra rahim içeriği de dahil olmak üzere cesetlerdeki kan pH'ının önemli ölçüde düştüğünü, daha asidik hale geldiğini ve amonyak ve formik asit konsantrasyonlarının zamanla arttığını söylüyor. Araştırmacılar, “Vücudun natron ile dolması, hava ve oksijene erişimi önemli ölçüde sınırladı. Sonuç, fetüsün bulunduğu neredeyse hava geçirmez şekilde kapalı bir rahim.” diyor. Bilim insanları, bu durumu bataklıklardaki bedenlerin yüzyıllarca korunmasına benzetti.

MUMYA HAKKINDA İLGİNÇ SORULAR

Ekip, mumyalama işlemi sırasında kadının iç organları alınmasına rağmen neden fetüsün rahimde bırakıldığını anlamaya çalışıyor. Çalışmanın lideri Ożarek-Szilke, Science’a, "Belki de inançlar ve ahirette yeniden doğuşla ilgisi vardır" dedi.

Bu arada, ‘Gizemli Hanım’ın mezarının yeri bile tarihe karıştı. Bazı kayıtlar onun Tebes'deki kraliyet mezarlarında, bazıları ise Giza'daki Keops Piramidi'nde bulunduğunu öne sürüyor.

Araştırma ekibi, bulgularını Journal of Archaeological Science'da yayımladı.

2 bin 600 yıllık mumyanın 'güzelliği' ortaya çıktı Bilim insanları, 2 bin 600 yıl önce ölen bir kadın mumyanın yüzünü dijital olarak yeniden tasarladı. Çıkıntılı diş yapısına sahip olduğu görülen kadının, muhtemelen ‘güzel’ bir genç kadın olduğu ileri sürüldü.

Bilim adamlarından tarihi keşif! Bulunan mumya tarihi yeniden yazacak Kahire’nin güneyindeki Sakara yakınlarında bir mezarın içinde mumya keşfedildi. Bilim adamları tarafından incelenen mumya, Eski Krallık’tan kalma olduğu iddia ediliyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, mumyalamayla ve Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitaplar gözden geçirilmek zorunda kalınacak.