Türkiye Gazetesi

Slovak bir mühendisin tasarladığı yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe uçabilen araba, satışa bir adım daha yaklaştı. ‘AirCar’ isimli araç, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) standartlarına göre 70 saatlik zorlu uçuş testleri sırasında 200'den fazla kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Testlerin ardından Slovakya Ulaştırma Otoritesi, AirCar’a Uçuşa Elverişlilik Sertifikası verdi.

AirCar'ın geliştiricileri, testlerin tüm uçuş ve performans manevralarını kapsadığını söyledi. Bununla birlikte, AirCar'ın kalkış ve iniş işlemlerinin, pilotun uçuş kontrollerine dokunmasına gerek kalmadan bile gerçekleştiğini açıkladılar.

AIRCAR, BU SENE SATIŞA ÇIKABİLİR

Fütüristik araç modeli, üç dakikadan bile kısa bir sürede karayolu taşıtından uçağa dönüşüyor. Bu arada, AirCar’ın fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yok. Ancak en geç 12 ay içinde yollarda ve havada göreceğimizi düşünüyoruz.

AirCar'ın geliştiricisi ve test pilotu Profesör Dr. Stefan Klein, "AirCar sertifikası, çok verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor.” dedi. Klein, bu uçan arabalarla birlikte orta mesafeli seyahatlerin değişeceğini öngörüyor.

AirCar, hem bir spor otomobili modeli hem de güvenilir bir uçak olarak tanımlandı. 2017 yılında tasarlanan aracın her aşaması büyük ses getirdi. AirCar'ın Slovakya'daki ilk şehirlerarası uçuşu 6 ay kadar önce gerçekleşti. Klein, Nitra'dan Bratislava'ya 35 dakikalık uçuş yaptı.

AIRCAR'IN ÖZELLİKLERİ

160 beygir gücünde sabit pervaneli motora sahip olan AirCar Prototip 1, bir BMW motoruna sahip ve normal benzin pompası yakıtıyla çalışıyor. İki kişilik araç ayrıca açılan kanatlara ve arkada tek bir pervaneye sahip. Aracın kanatları yoldayken katlanıyor ve normal bir park yeri kadar yer kaplıyor.

Ön üretim modeli olacak AirCar Prototip 2’nin 300 beygir gücünde bir motorla geleceği ve 300km/sa (186mph) seyir hızına ve 1.000km menzile sahip olması bekleniyor. Bu sene ya da önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aracın çıkması muhtemel görünüyor.

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