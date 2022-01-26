Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, yaklaşık yedi yıldır uzayda süzülen bu SpaceX roketinin Ay ile çarpışma rotasında olduğunu açıkladı. Şubat 2015’te fırlatılan roket, bir uzay hava durumu uydusu göndermek üzere gezegenler arası bir görevin parçasıydı.

Gözlemevini Lagrange noktasına taşıdıktan sonra roketin ikinci fırlatıcısı kontrolden çıktı. Lagrange, Ay’dan dört kat daha uzakta ve Güneş ile doğrudan aynı hizada, yerçekiminin nötr olduğu bir konum olarak açıklanıyor.

SPACEX ROKETİ YILLAR ÖNCE KONTROLDEN ÇIKTI

Dünya’ya yakın cisimleri izleyen Project Pluto'nun geliştiricisi Bill Gray ve ekibindeki gökbilimciler, SpaceX’e ait uzayda kontrolsüz şekilde dolaşan roketin 4 Mart'ta Ay'ın uzak tarafına çarpacağını keşfetti.

Ars Technica’nın haberine göre, meteorolog Eric Berger, füzenin Dünya’ya dönecek kadar yakıta sahip olmadığını belirtti. 2015’ten beri uzayda süzülen füze, saatte 2 bin 58 kilometre hızla Ay'la çarpışma rotasında bulunuyor.

Uzay gözlemcileri, çarpışma sonrası bu roketin yaklaşık dört metrik ton uzay çöpü haline geleceğini söyledi. Harvard Üniversitesinden astrofizikçi Jonathan McDowell, çarpışmanın 4 Mart'ta gerçekleşeceğini ancak ciddi bir durum olmayacağını yazdı.

AY İÇİN NADİR FIRSAT

Bununla birlikte, uzay meraklıları, etkinin değerli veriler sağlayabileceğine inanıyor. Örneğin Berger, roketin çarpmasıyla Ay’dan fırlayan yeraltı materyalinin gözlemlenebileceğini söylüyor. Şaşırtıcı şekilde, çarpışma bilim insanlarına Ay'da kraterlerin nasıl oluştuğunu gözlemlemek için nadir bir fırsat sağlayacak.

Gray, eğer araştırmacılar çarpmanın kesin yerini belirleyebilirse, "çok taze bir çarpma krateri görebileceklerini ve muhtemelen Ay'ın o bölümünün jeolojisi hakkında bir şeyler öğrenebileceklerini" söylüyor.

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