Türkiye Gazetesi

ABD Ticaret Bakanlığı, 150'den fazla şirketle bir anket çalışması yaptı. Araştırmaya göre, 2021'de yarı iletken satın alan şirketlerin elindeki envanter sadece beş gün yetecek miktarda idi. 2019'da şirketlerin elindeki yarı iletken miktarı ise 40 gün yetecek kadardı.

Araştırma, 2021 yılında talebin yüzde 17 arttığını gösterdi. Bunun yanı sıra ankete katılan şirketlerin çoğu, talebin tahminleri aştığını açıkladı. Ticaret Bakanı Gina Raimondo, basın toplantısında, "Yarı iletken tedarik zinciri çok kırılgan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çip üretimini artırana kadar bu şekilde kalacak." dedi.

ÇİP KRİZİNİ AŞMAK İÇİN YENİ FABRİKALAR

Raimondo, Kongre'yi ABD yarı iletken üretim kapasitesini desteklemek için 52 milyar dolarlık hibe ve teşviklere izin verecek bir yasa çıkarmaya çağırdı. Raimondo, çip kıtlığını gidermek için dünya çapında daha fazla fabrikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Intel, Eylül ayında Arizona'da yeni fabrikalarının temelini attı. Ancak bu fabrikalar 2024'e kadar faaliyete geçemeyecek. Bu arada, ankete katılan çoğu şirket, çip sıkıntısının en az altı ay daha azalmayacağını öngörüyor. Şu anki gidişat ile tutarlı bir görüş diyebiliriz.

Aslında 2020'nin bahar döneminde çip krizi henüz yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. 'Perşembenin geleceği çarşambadan belli' iken, pandeminin başlarında yarı iletken firmaları yeni fabrikalar inşa etmek için milyarlarca dolar harcamak konusunda isteksiz davrandı.

Bunun yanı sıra, çip sıkıntısının kısa süreli olup olmayacağını veya piyasa yeni talep modellerine uyum sağladığında kendi kendine çözülüp çözülmeyeceğini bilmiyorlardı. Ancak nihayetinde yarı iletken üreticileri yeni fabrikalar ve ekipmanlara büyük harcama sözü vererek yeni bir planı devreye soktu.

Çip üreticisi TSMC, kapasiteyi artırmak için üç yıl içinde 100 milyar dolar harcayacağını söylerken, Intel ABD'de (ikisi Arizona'da ve ikisi Ohio'da) dört yeni fabrika inşa ediyor. Hem 2021'de hem de 2022'de, tüm yarı iletken endüstrisinin, önceki yıllardan çok daha fazla olan sermaye harcamalarına yaklaşık 150 milyar dolar harcaması bekleniyor.

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