Türkiye Gazetesi

Teknoloji üreticisi Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen büyük bir özveri göstererek cihazlarını ve yazılımlarını üretmeye devam ediyor. Şirket, son olarak P50 Pro ve P50 Pocket isimli iki yeni üst seviye akıllı telefonu piyasa sürdü.

HUAWEI P50 POCKET ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

P50 Pocket, kapatıldığında görünür bir boşluk bırakmayan Huawei'nin ‘Çok Boyutlu Menteşesi’ ile katlanır kapaklı bir tasarıma sahip en yeni telefonlardan biri. Bu katlanabilir akıllı telefonun dış kapak ekranı, bildirimleri, kontrolleri ve kameraları kullanmanızı sağlayan 1 inçlik boyuta sahip.

Huawei'nin dikey katlanabilir telefonu P50 Pocket

P50 Pocket'teki üçlü kamera kurulumu, 40 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve renk oluşturmayı artırmak için 32 Megapiksel Ultra Spectrum kameradan oluşuyor.

İç ekran, 21:9 en boy oranına ve 2.790x1.188 piksel çözünürlüğe sahip 6.9 inç 120Hz OLED ekran. İç ekranda delikli tasarımın altında 10.7 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı ise EMUI 12 arayüzünün sorunsuz çalışmasına katkıda bulunuyor.

Akıllı telefon, Snapdragon 888 işlemciye sahip ve Huawei'nin 40W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh pil ile geliyor.

Huawei P50 Pocket iki farklı modelde satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip normal model siyah veya beyaz renkte iken fiyatı 1,299 Euro. Ayrıca daha üst bir (premium) versiyonu da bulunuyor. Bu altın renkli premium model, 12GB RAM, 512GB depolama alanına sahip, 1,599 Euro’dan satışa çıkıyor.

P50 PRO VE ÖZELLİKLERİ

Huawei P50 Pro geçtiğimiz yaz Çin'de raflardaki yerini aldı. Ancak amiral gemisi şimdi küresel pazarlara da ulaşmaya hazırlanıyor. P50 Pro’nun, 2.700 x 1.228 piksel ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç OLED ekranı bulunuyor. Ayrıca ekranın üst orta bölümünde delikli ekranın altında 13 Megapiksellik bir ön kamera var.

Huawei P50 Pro, Leica ile birlikte geliştirilen etkileyici bir dörtlü kamera kurulumuna sahip. 50 Megapiksel ana kamera, 40 Megapiksel monokrom kamera, 13 Megapiksel ultra geniş kamera ve 64 Megapiksel periskop telefoto kameradan oluşuyor.

Çin versiyonu Kirin 9000 yonga setiyle çalışırken, global versiyon Snapdragon 888 işlemciyle destekleniyor. Akıllı telefon, 4.360 mAh pilin yanı sıra, Huawei'nin 66W kablolu süper şarjını ve Huawei'nin 50W kablosuz süper şarjını barındırıyor.

P50 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip tek bir bellek ile gelecek. Altın Siyah ve Kakao Altın renk seçeneklerine sahip akıllı telefonun fiyatı 1,199 Euro.

Hem P50 Pro hem de P50 Pocket, Bulgaristan'da ön siparişlere açıldı. Cihazlar ücretsiz bir çift Huawei FreeBuds 4 (kablosuz kulaklık) ile birlikte satılacak. Ayrıca Hırvatistan ve Çekya’da ön siparişler açılacak.

Huawei işletim sisteminin küresel sürümünün tarihi belli oldu Teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'un yeni sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli şirket, Android'den kovulmasının acısını en hızlı büyüyen işletim sistemi olarak çıkarıyor. Zira şirket, bir yıl bile geçmeden 220 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

Huawei, sert bir düşüş yaşadı: 2021 gelirini açıkladı ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Çinli teknoloji devi Huawei, 2021 gelirinin yaklaşık yüzde 30 azaldığını açıkladı. Şirket, zorlukların yeni yılda da devam edeceğini öngörüyor.