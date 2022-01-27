Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında tanıtarak piyasaya sürdüğü işletim sistemi sürümü iOS 15 için yeni bir güncelleme yaptığını duyurdu. Böylece iOS 15.3 ve iPadOS 15.3 güncellemeleri ile Apple, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin tarama geçmişinizi ve diğer kişisel verilerinizi görmesine izin veren bir Safari hatasını düzeltiyor.

Apple destek sayfasındaki açıklamaya göre bu hata, Apple cihazlardaki Chrome gibi diğer tarayıcıları da etkiliyor. Bu Safari hatasının yanı sıra çeşitli güvenlik açıklarını da kapatıyor.

iPhone ve iPad kullanıcıların yeni güncelleme konusunda büyük bir beklenti içine girmemesi gerekiyor. Çünkü bu yazılım güncellemeleri sadece birkaç güncel hatayı ele alıyor.

IOS 15.3 VE IPADOS 15.3 KURULUMU

Diğer tüm iOS 15 ve iPadOS güncellemeleri gibi iOS 15.3 ve iPadOS 15.3 de ücretsiz ve uyumlu Apple cihazlarında erişime açık. Bu cihazlar; iPhone 6s ve üstü, iPad Pro (tüm modeller), iPad Air 2 ve üstü, iPad 5. nesil ve üstü, iPad mini 4 ve üstü ve iPod touch (7. nesil) olacak.

nikkimeel/Shutterstock

Kullanıcıların, bellek hatasını düzelttiği için mümkün olan en kısa sürede cihazlara kurulması öneriliyor. iPhone veya iPad cihazınızı güncellemek için, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gitmeniz gerekiyor.

Ayrıca Apple, hataları düzelten ve performansı artıran bir güncellemeyle Apple Watch kullanıcıları için WatchOS 8.4'ü kullanıma sundu. Apple Watch'unuzu güncellemek için Ayarlar uygulaması > Genel > Yazılım Güncelleme'ye tıklayın veya aynısını eşleştirilmiş iPhone'unuzdaki Watch mobil uygulaması aracılığıyla yapın.

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