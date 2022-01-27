Türkiye Gazetesi

Facebook'un adını Meta olarak değiştirip metaverse alanına ağırlık vereceğini açıklamasının ardından bir anda bütün dünyanın gözü sanal evrene çevrildi. İnternetin geleceği olarak görülen metaverse, her gün çılgın projelere evsahipliği yapıyor. Metaverse'te milyon dolarlık arsalar kapış kapış giderken, ülkeler de sanal elçilikler açmakta ve sanal kentler kurmakta bir hayli hevesli.

Metaverse kervanına Suudi Arabistan da katıldı. Üstelik Suudi Arabistan yönetimi, ilginç bir projeye imza atacak. Arap Yarımadası'nın en büyük ülkesi, Müslümanların en kutsal mekanı Kabe için metaverse projesi başlatıyor. Açıklamaya göre, Kabe'nin duvarındaki Hacer-ül Esved taşını metaverse'te ziyaret etmek mümkün olacak.

HACER-ÜL ESVED'E METAVERSE ZİYARETİ

Geçtiğimiz ay Kabe'nin baş imamı Abdurrahman Sudeysi, "Sanal Hacerülesved" isimli projeyi tanıttı. Projenin, Ümmü’l-Kurra Üniversitesi ve Sergiler ve Müze İşleri İdaresinin girişimi olduğu açıklandı.

Yaygın inanışa göre, Hacer-ül Esved​'i Kabe’nin inşası sırasında Hz. İbrahim tavafın başlayacağı yeri belirlemek için yerleştirdi. Yerden 1,5 metre yükseklikte yer alan Hacer-ül Esved, Arapça’da “siyah taş” anlamına geliyor. Hacılar, Kabe'yi tavaf ederken her dönüşte bu taşı selamlayarak, el sürerek veya öperek ibadetini yapıyor.

Metaverse ziyaretinde Hacer-ül Esved'e dokunmak, öpmek mümkün olmayacak ancak ilgi göreceğinden şüphe yok. Mekke Ulu Camii İmamı Sudeysi, Mekke ve Medine’deki camilerde çok sayıda İslami miras bulunduğunu söyledi. Bu tarihi mirasların sanal evren sayesinde daha çok kişiye ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti. Ancak yeni sanal gerçeklik projesinin ne zaman erişime açılacağı henüz belli değil.

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasındaki paylaşımda, Mekke'ye hac ziyareti gerçekleştirmeden önce insanların metaverse'te Hacer-ül Esved'i nasıl ziyaret edebileceklerini gösteriyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle insanlar, Mekke’deki önemli hac mekanlarını ziyaret edebilecek. Görme ve işitme duyularının yanı sıra, dokunma ve koku duyularını yaşayabilecekleri ileri sürüldü.

Erdoğan'dan talimat: Metaverse ile ilgili çalıştay düzenleyin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metaverse ile ilgili “Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin” dediği öğrenildi.

Metaverse sanat dünyasını sarıyor Sanatçılar taşınıyor, sergiler açılıyor ve yeni platformlar kuruluyor... Metaverse, özellikle NFT eserlerle sanat dünyasını daha çok değiştireceğe benziyor. Öyle ki, Türk resim sanatının yaşayan efsanelerinden Devrim Erbil (85) bu dünyaya hazır olduğunu söylüyor.