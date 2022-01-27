Türkiye Gazetesi

Sabun köpüğünü üflemek, insanın içindeki çocuğu çıkarmak için iyi bir eğlence. Çünkü bildiğimiz kadarıyla baloncuklar geçicidir ve sadece birkaç dakika içinde patlar. Physical Review Fluids dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre ise, baloncuklar bu kadar da kısa ömürlü değil. Fransız fizikçiler, plastik parçacıklar, gliserol ve su kullanarak uzun ömürlü baloncuklar oluşturdu. Yaptıkları en uzun ömürlü baloncuk, 465 gün boyunca patlamadı.

Bilim insanları, bu baloncuğu üretmek için sabun köpüğünü dikkate almadı. Zira sabun köpüğünün ömrü birkaç dakika ile sınırlı. IFL Science’ın haberine göre, düzenli kabarcıklar buharlaşma veya yerçekimi yoluyla sıvı kaybeder. İç gaz ayrıca sabun ve suyun ince zarından tekrar çevreye yayılır. Bu etkilerin tümü bir patlamaya yol açar.

Fizikçiler, bu bilgiler ışığında baloncukları daha kararlı hale getirmek için farklı yöntemler denedi. Araştırma ekibi, su ve naylon parçacıklarının bir karışımıyla baloncuklar oluşturdu. Bu karışıma kozmetikte yaygın olarak kullanılan gliserol (gliserin) ilave ettiler. Böylece, su ve naylon kabarcıklar birkaç dakika sabit kaldı ve bazıları yaklaşık bir saat içinde patladı.

BALONCUK İÇİN ANAHTARI AÇIKLADILAR

Araştırmaya göre, gliserol içeren baloncukların ömrü çok daha uzun oldu. Fizikçiler, baloncukların 100 günden daha uzun yaşadığını ve en dayanıklısının 465 gün patlamadığını açıkladı. Ekip, normalde balonun patlamasına yol açan fiziksel süreçleri önlemesi nedeniyle gliserol ve nano boncuk karışımını ‘işin sırrı’ olarak gösterdi.

Makalede ekip, "Bir kabarcıklı su kabuğunu mikropartiküllerle kaplamanın yerçekimi kaynaklı drenajı engellediğini ve ayrıca gliserol eklenmesinin, suyun buharlaşmasının ortam havasında bulunan su moleküllerini emen gliserolün higroskopikliği ile dengelendiği stabil bir duruma yol açtığını gösteriyoruz. Bu, yarıçaplarında önemli bir evrim olmaksızın, bir yıldan fazla bir süre boyunca standart bir atmosferde bütünlüklerini koruyabilen baloncuklarla sonuçlanır.” dedi.

Fizikçiler, uzun ömürlü baloncukların eğlenceden ziyade, daha kararlı köpüklerin oluşturulmasındaki uygulamalar ve zehirli gazları yakalama açısından önemli olduğunu söyledi.

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