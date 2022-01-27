Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Samsung, son kazanç raporunda 2021'in dördüncü çeyreğindeki toplam gelirinin 63,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Samsung, gelir artışının arkasında yeni akıllı telefonlarının, TV’lerinin ve ev aletlerinin satışının olduğunu belirtti.

31 Aralık 2021'de sona eren çeyrekte 11,5 milyar dolar olan işletme kârı, çalışanlara dağıttığı ikramiyeler nedeniyle önceki çeyreğe göre daha düşüktü. Şirket ayrıca, 2021 yılının tamamı için 232,5 milyar dolar gelir ve 42,9 milyar dolar işletme kârında yeni bir rekor kırdı.

SAMSUNG, MOBİLDE BÜYÜK GELİR SAĞLADI

Samsung, en çok geliri bellek bölümünden kazandı. Küresel tedarik zinciri krizi ve fiyatlardaki hafif düşüş nedeniyle önceki çeyreğe göre gelirde düşüş gördü. Bellek bölümü, 2021'in dördüncü çeyreği için 21,6 milyar dolar konsolide gelir ve 7,35 milyar dolar işletme kârı bildirdi.

Samsung'un artık Mobile eXperience (MX) olarak adlandırdığı birleşik mobil ve tüketici elektroniği bölümü, konsolide gelirde 24 milyar dolar gelir ve işletme kârında 2,2 milyar dolar açıkladı.

Mobil bölümündeki gelirin hafif artmasının sebebi, premium (üst sınıf) akıllı telefonların (katlanabilir ve Galaxy S serisi) yanı sıra tatil sezonunda bilgisayarların, tabletlerin ve giyilebilir cihazların satışının artmasından kaynaklanıyor.

Samsung’un mobil bölümünün, yeni amiral gemisi ve 5G akıllı telefonların satışı nedeniyle daha fazla gelir ve kâr sağlaması bekleniyor. Samsung, 9 Şubat'ta Galaxy S22 serisini tanıtacağı bir Unpacked etkinliği düzenleyecek.

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