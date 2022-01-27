Türkiye Gazetesi

Bitkiler gözle görülür sıkıntı belirtileri gösterdiğinde, genellikle artık çok geçtir. Hollanda merkezli InnerPlant girişiminin bu konuda bir fikri var; akıllı tohumlar ile bitkilerle iletişim kurmak.

Elbette, tam anlamıyla bitkilerle iletişim kurmak mümkün değil. Ancak biyomühendislik çalışmaları sayesinde mahsuller, çiftçilerin dronelar, akıllı telefonlar veya uydular aracılığıyla tercüme edip anlayabilecekleri mesajlar gönderecek.

Forbes, InnerPlant CEO'su Shely Aronov’un açıklamasına yer verdi: "Bitkiler saldırı altında olduklarında, biyolojik düzeyde kendilerini koruyan bir tepki gösterir. Tepkileri hem erken hem de spesifik. Bu nedenle, mantar baskısı veya böcek baskısı gibi patojen stresine başka bir şekilde tepki verirler, nitrojen eksikliği, su stresi vb. için farklı bir şekilde tepki verirler. İletişim kurmasını sağlamak için ekinlerin kodluyoruz. Böylece, yapraklarında başka türlü üretemeyecekleri flüoresan proteinini üretmeleri sağlanıyor.”

BİTKİLER, MESAJ İLETİYOR

Bitkilerin oluşturduğu floresans, insanların gözle göremeyeceği bir şekilde olduğu için filtreli bir akıllı telefon veya çok spektral bir kamera kullanılabilir. Ancak çiftçilerin telefonlarını ekinlerine tutarak binlerce dönümlük arazide yürümeleri oldukça zor. Bu nedenle, bir drone veya bir traktöre bağlı sensör veya çok büyük çiftlikler için uydu görüntüleri bu işin üstesinden gelebilir.

Aronov, bir serada kuraklık deneyi yaptıklarını söyledi. Biyosensörler ve normal mahsuller arasında yapılan deneyi anlatan Aronov, “Kuraklık bizim için test edilmesi en kolay şey; mantara veya bunun gibi şeylere ihtiyacımız olmadı. Bitkileri sulamayı bıraktık. Yaklaşık üç gün içinde, sinyallerimiz gelmeye başladı. Gözle görülür solma belirtileri görene kadar ise üç veya dört gün daha sürdü. Dokuzuncu günde bitkiler ölmüştü.” dedi.

Bugün gerçek dünyada, çiftçiler bir mahsulün çok kuru olduğunu görürse, ciddi sonuçlar doğurmadan önce sorunu çözmek için sadece birkaç günleri vardır. Ancak InnerPlant teknolojisiyle, tepki vermek ve sorunu gidermek için iki kat daha fazla zamana sahipler.

Bununla birlikte, kuraklık sorunu bir çiftçinin kısmen daha kolay çözebileceği bir sorun. Çünkü uzun süre yağmur yağmadıysa zaten bitkilerin su sıkıntısı çektiğini bilecektir. Ancak haşere ve mantar sorununu fark etmek çok daha zor. Fark edildiği anda zaten bütün tarlayı hastalığın ya da haşerelerin sardığı ve her şeyin çok geç olduğu görülür. Bu nedenle, bitkilerin iletişim kurmasını sağlayan bu çalışma özellikle haşere ve mantar sorunu için daha önemli.

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