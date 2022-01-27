Türkiye Gazetesi

Milyarder Jeff Bezos’ın kurduğu perakende ve teknoloji şirketi Amazon, depolarındaki çalışanlara, şirket hakkındaki olumlu izlenimleri paylaşmaları için ödeme yapıyordu. The Financial Times'ın haberine göre, şirket bu kampanyadan artık vazgeçti.

Amazon hakkında, performans artışı için şirketin işçileri şişelere idrar yapmaya zorladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu ve benzeri birçok iddia sosyal medyada hızla yayıldı. Amazon, güvenlik standartları ve çalışma koşullarına yönelik eleştirilerin artması üzerine 2018'de bir kampanya başlattı.

Teknoloji şirketi, mizah anlayışı nedeniyle bazı işçileri Twitter’da paylaşım yapması için seçti. Amazon bu kişilere, politikacılar da dahil olmak üzere eleştiri yapanlara "kibar ama açık sözlü bir şekilde" yanıt vermesini söyledi.

AMAZON, ALAY KONUSU OLDU

Çalışanlar, adlarının sonuna eklenen “Amazon FC Ambassador” lakabı sayesinde Twitter'da tanınır hale geldi. Ancak Amazon’un Twitter ordusunu sayısı ve bu kişilerin kimlikleri netlik kazanmadı.

Bellingcat araştırmasına göre, Twitter'da aktif en az 53 hesap var. Ancak kullanıcıların benzer bir dil kullanma, aynı resimleri tweetleme ve hatta hesapların sahipliğini değiştirme eğiliminde oldukları ve örtüşen kimliklerin net olmadığı açıklandı.

Amazon’un Twitter ekibi, zaman içinde ciddiye alınamayacak kadar yapay görünmeye başladı ve hesaplar hızla eleştiri ve alay konusu haline geldi. Financial Times’ın raporuna göre, "üst düzey Amazon yöneticileri planın düşük erişiminden memnun değildi" ve sonuç olarak şirket "geçtiğimiz yılın sonunda kampanyanın tüm izlerini kapattı ve ortadan kaldırdı."

Twitter, yakın arkadaşlara özel tweet'leri başlatıyor Popüler sosyal medya platformu Twitter, ‘Flock’ isimli bir özelliği test etmeye başladı. Flock, kullanıcılara seçtikleri 150 kişiye özel (diğer takipçilerinin göremeyeceği şekilde) tweet atma imkanı tanıyacak.

Amazon'un sesli asistanı Ay yolcusu: Uzaydan soruları cevaplayacak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis kapsamında 2024'te bir kadın ve bir erkek astronotu Ay'a indirmeyi planlıyor. NASA'nın yeni Uzay Fırlatma Sistemi roketi ve Orion uzay aracı dahil derin uzay keşif sistemlerinin test edileceği bu görevde, Amazon'un Alexa sesli asistanı da yer alacak.

Amazon’da korkunç tablo: Minibüs dolusu plastik atığın denize dökülmesine eş değer Perakende devi Amazon’un satışları pandemiyle birlikte yaklaşık yüzde 40 arttı. Artan satışlarla birlikte Amazon’un oluşturduğu plastik kirliliği çok yüksek seviyelere çıktı. Bağımsız çevre kuruluşu Oceana, şirket tarafından kullanılan malzemelerin geri dönüştürülemediğini belirterek ortaya çıkan atığın zararın her saat başı bir minibüs dolusu plastiğin denize dökülmesine eş değer olduğunu açıkladı.