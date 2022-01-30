Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

General Mobile'ın yeni amiral gemisi serisini en dikkat çeken modeli olan GM 22 Pro 6,78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. GM 22 Pro’da yapay zekâ destekli 108 MP ana kameraya 5 MP, 2 MP ve 2 MP kamera ile 16 MP selfie kamerası eşlik ediyor. Arka kamera 4K video kaydı da yapabiliyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemciden alan cihaz, 8GB RAM, 128 GB dâhilî depolama ve 256 GB MicroSD kart desteği sunuyor.

İŞTE YENİ MODELLERİN FİYATLARI

GM 22 Pro 4.999 TL, GM 22 Plus 3.599 TL, GM 22 ise 2.699 TL fiyatla satışa sunuluyor.

GM, akıllı saati GM Watch ile de iddialı geliyor. GM ailesinin en yeni üyesi olan GM Watch, tek şarjla 10 gün kullanılabiliyor. Nabız, oksijen, kalori ve uyku takibi yapabilen saat 12 farklı spor egzersizi anlık olarak takip edebiliyor. GM Watch App’i destekleyen GM Watch’un fiyatı ise 799 TL.