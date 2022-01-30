Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Akıllı telefon satışları pandemi öncesine döndü. Canalys raporuna göre 2021’de toplam 1,35 milyar akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Bu sayı 2019’daki 1,37 milyar seviyesine oldukça yakın. Ancak markalar arasındaki rekabette herhangi bir değişiklik olmadı ve Samsung 274,5 milyon sevkiyat ve yüzde 20 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Apple 230 milyon sevkiyat ve yüzde 17 pazar payı ile ikinci, Xiaomi 191 milyon sevkiyat ve yüzde 14 pazar payı ile üçüncü oldu. Oppo (OnePlus ve realme dahil) 145 milyon sevkiyat ve yüzde 11 pazar payı ile dördüncü, Vivo 129,9 milyon sevkiyat ve yüzde 10 pazar payı beşinci sırada yer aldı.