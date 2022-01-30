Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Akıllı ekran üzerinde yer alan kamera ve mikrofonlarla ortamı taramak suretiyle öğrencilerin ders dinleyip dinlemediğini tespit edecek. Akıllı ekranın öğrencinin hangi dakikada nasıl tepki verdiğini, duyularla ilgili reaksiyonlarını ses ve ısı gibi çevresel faktörleri de dikkate alarak analiz ettiğini belirten ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M.Önder Şengür “myViewBoard ekosistemimizle öğretmenlerimize kolay ve sade bir ara yüz sunuyoruz. Dijital alanda bir sınıf ortamı oluşturmak için birçok özellik barındıran, bir öğretme-öğrenme yazılım aracı olan ürünümüz, öğretmenlerin etkili ders içeriği hazırlamasını ve sınıfı yönetmesini de kolaylaştırıyor” dedi.