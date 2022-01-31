Türkiye Gazetesi

Son yıllarda insanlığın en büyük hedefi ve hayali Mars'a yolculuk etmek, hatta koloni kurmak. NASA ve ünlü milyarder Elon Musk'ın Kızıl Gezegen ile ilgili hedefleri ve hayalleri arasında yer alan "Mars'a insan göndermek" ile ilgili günümüzde pek çok çalışma olsa da bilim adamları, oradaki ortamın insan vücudunda büyük değişimlere neden olacağını belirtiyorlar.

İnsanlığın bir sonraki evi olarak görülen Mars'ta hayat nasıl olacak diye merak edilirken, bilim insanları Mars'ta yaşamın diğer bir yüzünden bahsetti. Houston'daki Rice Üniversitesi'nden Dr. Scott Solomon, Mars'ta yaşayan insanların turuncu bir cilde sahip olabileceğini dile getirdi.

İNSANLAR TURUNCU CİLDE SAHİP OLABİLİR

The Sun'ın haberine göre; Dünya'dan daha ince bir atmosfere sahip olan ve manyetik alan koruması olmayan Mars'ta, insanların kansere neden olan yüksek radyasyon seviyelerinde hayatta kalmak için yol bulması gerekiyor. Bu yol ise karotenoid içeren gıdalardan geçiyor. Bu pigmentler havuç ve balkabağı gibi gıdalarda bulunuyor ve onların turuncu renge sahip olmasına neden oluyor. Cildimizdeki ve kan dolaşımımızdaki karotenoidlerin ise bizi radyasyonun zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

KAFATASIMIZ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYABİLİR

Business Insider'a göre ise Mars'taki zorlu koşullar insan iskeletini ve kaslarını küçültebilir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalan astronotların böyle bir etkinin benzerini yaşadıklarını belirten bilim adamları, bu etkilerin kısa bir süre içinde astronotların başına gelebildiğinden yola çıkarak, uzayda tam zamanlı yaşamanın büyük değişikliklere neden olabileceğini düşünüyorlar.

Küçülen kafataslarının nörolojik problemlere neden olabileceği örneği verilirken, zayıflayan kemiklerin ve kasların ise başka sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

ÇOK DAHA BÜYÜK GÖZLER

Mars'ın Güneş'ten çok daha uzakta olması nedeniyle Kızıl Gezegen'deki normal bir günün Dünya'dan çok daha karanlık olabileceği belirtiliyor. Ancak bu ortam, insan gözlerinin zamanla farklı bir şekle bürünmesine neden olabilir.

Gezegen bilimcisi Dr. Nathalie Cabrol, "Bu yeni ortam koşullarına adapte olmamız gerekiyorsa, o zaman ya optik sistemimiz ve beynimiz retinada daha fazla ışık toplamanın yeni yollarını geliştirmek zorunda kalacak ya da yeni retinalar veya daha büyük gözler geliştireceğiz" dedi. (Mynet)

Mars kayalarındaki mor izler bilim insanlarını şaşırttı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Perseverance isimli gezgin aracı, Mars’ı karış karış keşfediyor. Perseverance’ın gönderdiği fotoğrafları inceleyen bilim insanlarının dikkatini kayalardaki mor izler çekti.

Elon Musk'ın Mars kolonisi planları tehlikede Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, Twitter’da yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mars’ta koloni kurmak isteyen milyarder, doğurganlık oranının düşmesiyle Mars için de yeterli insan bulunamayacağını ileri sürdü.