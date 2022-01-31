Türkiye Gazetesi

Florida Üniversitesi'nde 1'inci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Jack Sweeny, milyarder iş adamı Elon Musk'ın özel jetinin izlenmesini sağlayan bir algoritma geliştirdi. Sweeny'nin, özel jetin konum bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Musk, özel jetinin izlenmesinin 'güvenlik endişesine' neden olduğunu söyledi.

50 BİN DOLAR İSTEDİ

Musk, sosyal medya hesabından, "Bir deli tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum" paylaşımında bulunarak gence sosyal medya hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif etti. Sweeny ise "Uçağının takip edilmesinin Musk’ın ne iş yaptığını ortaya çıkaracağını biliyordum" ifadelerini kullanarak, Musk’ın 5 bin dolar teklifini reddettiğini ve hesabını kapatmak için 50 bin dolar istediğini açıkladı.

Sweeny ayrıca, teklifine cevap bekleyene kadar daha fazla izleme için algoritma oluşturmaya devam edebileceğini çünkü insanların bu duruma oldukça fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

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