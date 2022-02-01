Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press’in We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı son 5 yılda 2 milyar artarak 4,20 milyar oldu. 2016 yılında sosyal medya kullanıcı sayısı 2.31 olurken 2017 yılında 2.79 milyar, 2018 yılında 3.20 milyar, 2019 yılında 3.46 milyar, 2020 yılında 3,71 milyar sosyal medya kullanıcı sayısı kayıtlara geçti.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Sosyal medya kullanımı yüzde 79 ile Kuzey Avrupa ülkelerinde en çok yaygınken kullanımın en düşük olduğu bölge yüzde 8 ile Orta Afrika olarak saptandı. Sosyal medya kullanımın nüfusa oranlamasına bakıldığında dünya ortalamasının yüzde 53,6 olduğu kaydedilirken, Türkiye’nin yüzde 70,8 ile dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu gözlendi.

GÜNDEM BELİRLEMEDE SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Yazılı ve online arşivden derlenen bilgilere göre 2021 yılının başından bugüne sosyal medya ile alakalı 4 milyona yakın haber çıktığı tespit edildi. Sadece yazılı basında görülen haber adedi 200 binden fazla olurken, Türkiye’de gündemi belirlemede önemli bir mecra olarak yer aldığı kaydedildi.