Türkiye Gazetesi

Son yıllarda İPhone, Samsung, Huawei gibi popüler markalara rağbet artmışken 2000'li yılların başında sıklıkla kullanılan Nokia telefonların serisi unutuldu. Yeni teknolojik döneme uygun az telefon çıkaran Nokia'nın hala zirvede olması şaşırtıyor.

6 YILDA 250 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ YAPTI

Dönemine göre oldukça sık tercih edilerek büyük bir başarı gösteren Nokia 1100, 2003 ile 2009 yılları arasında 250 milyondan fazla satış yaptı ve son 22 yılın en popüler telefonu oldu.

Snake oyunu ve el feneri özellikleriyle piyasaya çıkan telefon, 22 dolardan satışa sunulmuştu.

Nokia markasının 1100 modeli 2003 ve 2009 yılları arasından 205 milyondan fazla satış yapmıştı.

İPHONE 6 İKİNCİ OLDU

2014'te satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus, 222,4 milyon satış ile en popüler telefonlar listesinde ikinci sırada yer alıyor.

NOKİA HER ZAMAN İLK 3'TE

2004'ten beri 136 milyon satış yaparak son 22 yılın en popüler üçüncü telefonu ise Nokia 3310 ise oldu.

130 milyon satışla dördüncü sırada Motorola Razr V3yer alırken, Apple’ın 76,6 milyon satışa ulaşan ve 2013’te piyasaya sürülen iPhone 5C/5S modelleri beşinci sıraya yerleşti.

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