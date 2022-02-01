Türkiye Gazetesi

Teknolojik dönemle beraber paralar nakitten karta evrildi. Dijital paralar, kartlar nakit parayı rafa kaldırdı. Kredi ve banka kartlarını kullanım kolaylığı, insanlarınakit paradan çok evrilmiş paraya yani kartlı ödemelere yöneltti. Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin (BKM) 2021, bu konu ile ilgili verilerini paylaştı. Verilere göre geçen yıl ortalama olarak günde 24,2 milyon adet ödeme işlemi, 4,7 milyar TL ödeme tutarı gerçekleşti. İşlem başına ortalama ödeme tutarı ise 2021'de yüzde 15 artışla 194 TL'ye ulaştı.

İŞLEM BAŞINA TUTAR 867 TL'YE ULAŞTI

Kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 56 artışla 151,3 milyar TL'ye, banka kartlarıyla nakit çekim tutarı yüzde 13 artışla 1 trilyon 25 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlarla nakit çekim tutarı ise yüzde 55 artışla 18,6 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kartlı nakit çekim tutarı yüzde 17 büyüyerek 1 trilyon 195 milyar TL olarak gerçekleşti. İşlem başına ortalama nakit çekim tutarı yüzde 12 artarak 867 TL'ye ulaştı.

2021'de günde ortalama 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken, 3,3 milyar TL nakit çekim işlemi yapıldı.



HER 4 TL'LİK ÖDEMENİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN YAPILDI

Temassız ödeme tutarı 3 katına ulaşırken, internetten kartlı ödeme tutarı ise yüzde 75'lik büyümeyle 455 milyar TL oldu. Geçen yıl her 4 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapıldı. Kartlı nakit çekim tutarı ise yüzde 17 büyüyerek 1,12 trilyon liraya ulaştı.

TÜRKİYE EN YÜKSEK KART SAYISINA SAHİP ÜLKE

Kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 yükselişle 150,1 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 32 artışla 57,1 milyon adede ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da bu alanda en yüksek kart sayısına sahip ülke Türkiye oldu.

EN FAZLA KARTLI ÖDEME KONAKLAMA VE HAVA YOLLARINA

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı salgın nedeniyle 2020'de daralan hava yollarında görüldü. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler yüzde 135 artarak 41,3 milyar TL'ye ulaşırken, onu yüzde 127 ile konaklama, yüzde 120 ile kuyumculuk, yüzde 98 ile seyahat acenteleri, yüzde 86 ile kamu/vergi ödemeleri izledi.

EN FAZLA KARTLI ÖDEME 31 ARALIK TARİHİNDE YAPILDI

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme tutarı 8,8 milyar TL ile 31 Aralık'ta gerçekleşirken, en fazla kartlı nakit çekim tutarı 10 milyar TL ile 19 Temmuz'da (Kurban Bayramı Arife günü) yaşandı.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Faiz oranları değişti Kredi kartlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe imza atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile Şubat ayından geçerli olmak üzere kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Temassız ödemelerde işlem limiti artırıldı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Mayıs 2021'de 350 liraya çıkarılan temassız işlem limitinin salgın tedbirleri kapsamında 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 lira olarak güncelleneceğini duyurdu.

Kredi kartı taksit sayısına düzenleme BDDK kredi kartı ile alışverişte taksit sayısına düzenleme getirdi. Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya düşerken mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit sayısı 12 aydan 9 aya indirildi.