Türkiye Gazetesi

Apple’ın ucuz telefonu olarak geçen iPhone SE yeni modelinin ne zaman piyasaya çıkacağını duyurdu. Apple’ın yeni iPhone SE modelini iPhone 11 kasasında tasarlayacağı düşünülüyor. Cihazın henüz adı belirli değil. Seçenekler arasında iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus bulunuyor.

EN UCUZ İPHONE MODELİ

Türkiye’de satılan 2020 model iPhone SE 2'de KDV ve diğer yasal ücretlerin toplamı 3 bin 203 liraya denk geliyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7 bin 799 lira, iPhone SE 2020 modelinin ABD satış fiyatı 399 dolar. Ancak son raporlar, şirketin 2020'deki iPhone SE'yi biraz geliştirip iPhone SE+ 5G olarak satacağını gösteriyor.

300 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

Henüz adı belli olmayan montaj aşamasında olan iPhone SE 2022'nin fiyatına ilişkin bir iddialar internette yayılmaya başladı. 5G özelliği de bulunan iPhone SE 2022 cihazının 300 dolardan satışa çıkacağı aktarıldı. Türkiye’de son kurlara göre vergisiz 4000 lira civarına denk gelen telefon montaj aşamasında.



iPhone 8 kasasına benzer bir tasarımın kullanılacağı yeni ucuz iPhone modelinin mart ayında montajlanacağı ve Nisan - Mayıs aylarında satışa hazır olacağı belirtildi. Telefon 4.7 inçlik ekrana sahip olacak, gücünü ise iPhone 13 serisindeki Apple A15 Bionic çipinden alacak. Adından da anlaşılacağı gibi telefonda 5G desteği olacak.