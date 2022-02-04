Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Küresel çapta 500 milyon dolarlık arsa satışına ulaşılan metaverse dünyasında, fırsatçılık hortladı. İnternet üzerinden markaların Metaverse uzantılı domain isimlerini alanlar, bu isimleri astronomik fiyattan satışa koydu. Aselsan, Petrol Ofisi, Damat, Kiğılı, Benetton ve hatta Midyeci Ahmet gibi isimlerin metaverse uzantılarının domainlerini milyon liradan satışa sunuluyor. Ulaştığımız, marka adı ile domain ilanı veren Yiğithan isimli kişi, bunu yatırım amacıyla aldığını belirterek “Yasa dışı bir işimiz yok. Marka domain isimleriyle metaverse dünyasında o markanın bir alanını veya dükkânını almıyoruz. Bizim yaptığımız bir internet sitesi adı almak. Bu ne işe yarar diye sorarsanız. İleride metaverse dünyasının gelişmesi ile markalar burada yerini alacak. Büyük mağazalar kurulacak ve online ticaret başlayacak. Bir gün herkes bu yeni dünyanın üyesi olacak. Markalarda metaverse isimli internet sitelerini mecburen almak zorunda kalacak. Örneğin bir marka, metaverse uzantılı internet sitesinden online satış yapabilir. Ya da metaverse dünyasındaki mağazalarının nerelerde olduğunu bu site üzerinden müşterileri ile paylaşabilir. Biz bunları markalara satıyoruz. Tabii, normal yatırımcı da arıyor. Örneğin Atasay’ın Metaverse uzantılı internet sitesi adresi için arayanlar oldu. Fiyatımız 2 milyon 500 bin TL, şimdilik yüksek geliyor ama zamanı var” dedi.

ŞİRKETLER DİKKAT ETMELİ

Metaverse Derneği Başkanı Alphan Manas, Türkiye’de ciddi bir fırsatçılık durumu olduğunu belirterek “Bu durum metaverse dünyasına bile ulaştı. Öncelikle şunu belirtelim, dünya tarafından kabul görmüş metaverse dünyalarında markaların isimleriyle faaliyet göstermek mümkün değil. Bu ilanların amacı tamamen fırsatçılık. Hiçbir geçerliliği yok. Alınan sadece bir internet sitesi adı. Bu markaların adını almak mümkün değil. Bu isim haklarıyla metaverse dünyasında bir kurulum, etkileşim veya satış yapılmazmış. Örneğin Kiğılı ye da Aselsan’ın telif hakları kendi elinde. Şirketlere bu tür taleplerle giden fırsatçıları şikayet etmeleri konusunda uyarıda bulunabiliriz” dedi.

Uzmanlar uyardı: Metaverse çocuklarda ciddi problemlere yol açabilir Metaverse denilen kurgusal evren her geçen gün insan hayatını daha çok sarıyor.

Erdoğan'dan talimat: Metaverse ile ilgili çalıştay düzenleyin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metaverse ile ilgili “Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin” dediği öğrenildi.