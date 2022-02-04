Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 178 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye'nin 26.87( Mbps) ile 105. sıraya yerleştiği görüldü. Veriler kontrol edildiğinde Türkiye'nin bir önceki yıla oranla 2 basamak gerilediği kaydedildi.

En yüksek internet hızı ise 192.17 (Mbps) ile yine Singapur'da görülürken, ikinci sıraya 187.50 (Mbps) ile Şili, üçüncü sıraya ise 175.93(Mbps) ile Tayland'ın yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasına yerleşen ülke 1.70 (Mbps) ile Afganistan olarak saptandı. Küresel olarak sabit geniş bant internet indirme hızının ortalama 59.75 (Mbps) olduğu gözlendi. Türkiye ise mevcut indirme hızı ile küresel ortalamanın altında yer aldı.

HABER ÇIKIŞLARI ZİRVEDE

Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yılın başından itibaren hem yazılı hem online mecrada internet ile alakalı 850 bin 447 haber çıktığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 70 bine yakın olarak saptandı.

Pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli internetin önemini arttırırken, home office çalışma sistemiyle daha da kıymetli bir hale geldi. Son 3 ayda ise en fazla haber olan başlık “cayma bedeli” oldu, bu başlıkla alakalı medyada 689 içerik tespit edildi.

İnternetten satışa ayar: Görseldeki ürünleri satmayana ceza AK Parti, pandemi döneminde artan internet alışverişlerinde vatandaşın aldığı ürünlerin görseldekinden farklı çıkması ya da kalitesiz olması gibi şikâyetlerin yoğunlaşması üzerine e-Ticaret Kanunu’nda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.