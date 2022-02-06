Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Deloitte, dünyanın sosyal medya karnesini çıkardı. ‘Dijital Medya Trendleri Araştırması’na göre Z kuşağının yarıya yakını ortalama yedi sosyal medya servisini kullanıyor, dörtte birinin ise 10 veya daha fazla sosyal medya hesabı bulunuyor. Kullanıcıların üçte biri haberlerden ve son gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medyayı kullanıyor, pek çoğu yeni video ve müzikleri keşfetmek için sosyal medyaya giriyor. Katılımcıların üçte biri altı ay öncesine göre paralı video servislerinde daha fazla video izliyor. Sosyal medya ve live streaming servislerinde daha fazla video seyredenlerin oranı da yüzde 30’lar civarında.

Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde We Are Social tarafından hazırlanan rapora göre dünyada sosyal medya kullanıcı sayısı 5 yılda 2 milyar artarak 4,2 milyar olurken Türkiye sosyal medya kullanımında yüzde 70,8 ile dünya ortalamasının çok üzerinde.

Sosyal medya hesapları ‘Dijital miras’ olarak devredilebiliyor Bilişim ve Teknoloji Hukuku Uzmanı Av. Görkem Gökçe, ''Sosyal paylaşım platformlarındaki birikimler maddi ve manevi değer taşıyor. Hayatını kaybeden kişinin mirasçısı mahkemeye başvurduğunda sosyal medya platformlarındaki birikimler ‘dijital miras’ olarak devredilebiliyor'' dedi.