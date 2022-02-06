Türkiye Gazetesi

Metaverse denilen kurgusal evrenin giderek yayılmasıyla müzik endüstrisinin patronları, yıldız şarkıcılarını sanal ortamda konser vermeye sevk ediyor. Justin Bieber, Zara Larsson ve Cardi B, sanal konserler düzenlemek için yüksek bedelli anlaşmalar imzaladı. Bu şarkıcılar, konserler için kendi avatarlarını da oluşturmuş durumdalar. Dinleyiciler de konserlere özel olarak tasarladıkları avatarlarıyla katılacak. Avatar, internette bir kullanıcıyı tanımlamaya yarayan grafik çizim ve resimler olarak tarif ediliyor. Gençler, hayranı oldukları şarkıcıların konserlerine hiç evlerinden ayrılmadan katılırken aynı zamanda konserle ilgili olarak tişört, afiş, çanta gibi sanal ürünler de satın alabilecekler.

ÇEVRİMİÇİ KONSER MEKANI

Öte yandan, gerçek dünyada sahnelenemeyecek gösteriler de metaverse’te yapılabilecek. Ed Sheeran, Madonna ve Rita Ora'yı temsil eden Warner Music Group, The Sandbox adlı metaverse'te çevrimiçi bir 'konser mekanı' oluşturuyor. Sony Music de dijital para birimi Robux'u kullanarak çevrimiçi dünyalar oluşturma ve sanal ürünler satışı konularında uzmanlaşmış Roblox ile ortaklığa girdi. Universal Music Group (UMG), Billie Eilish, Taylor Swift ve Abba da dahil olmak üzere yıldızlarını metaverse'e getirmek için dijital avatar şirketi Genies ile ortaklık kurdu. Genies CEO'su Akash Nigam, “Zamanla Universal kadrosundaki herkesi bir Genies avatarı olarak klonlayacağız” açıklamasını yaptı. Metaverse konserleri, pandemi sebebiyle sıkıntılı günler geçiren müzik endüstrisine can suyu gibi gelecek.

Metaverse'ye olan ilgi oyun devini Türkiye’ye çekti Sanal evren Metaverse'ye en çok yatırım Türkiye'den geldi. Bu gelişme karşısında dünyanın büyük oyun platformlarından biri olan Wider Games, Türkiye’de yatırım yapma kararı aldı.