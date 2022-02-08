Türkiye Gazetesi

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde gerçekleşen Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında programının açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformlarında geçtiğimiz yıllarda düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak bu yıl da yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. İnternetin doğru kullanılması gerektiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internetin doğru kullanıldığı zaman dünyanın en faydalı keşiflerden birisi olacağını belirterek internette yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DEZENFORMASYONUN BİR PARÇASI OLMAYIN

Sosyal medyada kullanıcıların kişisel hesaplarından kolaylıkla ve doğruluğunu teyit etmeden yaptığı paylaşımlar nedeniyle doğru ile yalan arasındaki farkın belirsizleştiğini söyleyen Bakan Sayan, “Popüler kültürün ve trendlerin etkisiyle bu paylaşım rüzgârına kapılan herkes; kaynağı bilinmeyen bilgilere, videolara, ses kayıtlarına, haberlere, muhakeme etmeden inanıyor ve bunları düşünmeden paylaşıyor. Bu paylaşımları yeniden, tekrar tekrar yapan herkes dolaylı da olsa bilmeden dezenformasyonun bir parçası haline geliyoruz. Bu sebeple bizler için yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi günümüzde mücadele edilmesi gereken ciddi sorunların en başında geliyor” ifadelerini kullandı.

BİLGİ PAYLAŞILMADAN ÖNCE TEYİT EDİLMELİ

Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona karşı dikkat edilmesi ve bu kirliliğe alet olunmaması için uyarılarda bulunan Sayan, “Sosyal medyada herhangi bir bilgiyi paylaşmadan önce; eleştirel bir bakış açısıyla irdelemek, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak, paylaşılan bilgilere sağlıklı bir şüphe ile yaklaşmak, bilgiye ulaşılan kaynaklar hakkında fikir sahibi olmak, genel bir araştırma yapmak ve ulaşılan bilgileri en az 2-3 farklı güvenilir kaynaktan teyit etmek gibi önemli adımları uygulamak gerekiyor” dedi.

SOSYAL AĞLARA YENİ DÜZENLEME

Sosyal medyaya dair yeni düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Sayan, “Sosyal ağlara bir temsilci belirleme yükümlülüğü getirdik. Buna uymayan ağlara ise önce idari para cezası sonra reklam verme yasağı, en sonda da internet trafik bant genişliğinin daraltılması gibi yaptırımlar uyguluyoruz. Buradaki en büyük amaç; Kişisel haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliği noktasında bir muhatap bulabilme isteğimiz. 2022 yılında bunu bir aşama daha ileriye taşıyacağız ve yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile hedefimiz; sosyal ağ sağlayıcılarla kurulmuş olan muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunmasıdır” dedi.

HER 5 ÇOCUKTAN 1’İ İNTERNETTE SORUN YAŞIYOR

“Türkiye Ebeveyn ve Çocuk İnternet Kullanım Alışkanlıkları” adında bir araştırma yaptıklarını söyleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise şunları kaydetti: “Bu araştırmanın sonucunda çocuklarımızın internette karşılaştığı risklerin başında, siber zorbalık geliyor. Özellikle 15-16 yaş grubundaki çocuklarımız, diğer yaş gruplarına göre daha fazla siber zorbalığa uğruyor ve yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alıyor. Her dört ebeveynden üçü, internetin çok zaman alıcı olduğu ve mahremiyet noktasında endişe verici bir ortam olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmaya göre çocuklarımızın beşte biri internet üzerinde bir sorunla karşılaşıyor. Ancak ebeveynlerin çok az bir kısmı bu durumdan haberdar oluyor. Bu da çocukların internet kullanımının kontrol edilmesinde, ebeveynlere büyük görevler düştüğünü gösteriyor. Yaptığımız araştırma ile dijital nezaketin önemi, çevrim içi gizliliğin ve güvenliğin korunması, dijital mahremiyet bilincinin oluşması, dijital ortamları etkin ve üretken bir şekilde kullanmanın gerekliliği ve dijital zorbalık gibi potansiyel tehlikelerle mücadelenin önemi bir kere daha gözler önüne serildi.”

Sosyal medya kullanıcıları Metaverse’i tercih ediyor Araştırmalarda Neal Stephenson’ın romanıyla ortaya çıktığı belirlenen sanal dünya Metaverse’i, 15-50 yaş arası sosyal medya kullanıcıları, etkinlikler için tercih edebileceğini söylüyor.