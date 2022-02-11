Türkiye Gazetesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, İHA’lar için yarasalardan esinlenerek geliştirdiği kanatlar, rüzgar tüneli laboratuvarında yapılan testlerde yüzde 25 performans artışı sağladı. Proje Eylül 2021'de TÜBA'dan, Sanayi ve Teknoloji Bakanının elinden ödül alırken, hedefin yerli ve milli insansız hava araçlarının üzerinde kullanılmak olduğu belirtildi.

UZUN YILLARDIR ÇALIŞILAN BİR PROJE

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, geliştirilen yarasa kanatlarının insansız hava araçlarında (İHA) kullanılmasına yönelik uzun yıllar çalışıldığını ve bu kapsamda kısmi esnek ve aerodinamik kanat geliştirdiğini anlattı.

Rüzgar laboratuvarında aerodinamik iyileştirmelerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Genç, yarasa kanatlarının rüzgar türbini veya İHA’larda kullanılmasına yönelik 201 yılında verdiği TÜBİTAK projesinin de kabul edildiğini söyledi.

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIMIZIN ELİNDEN ÖDÜL ALDIK”

Geliştirdikleri 50 santimetrelik prototip kanatlarla ile ilgili testlerin yapıldığını ve olumlu sonuçların alındığını belirten Genç, "Yarasa, kanatları esnek olduğundan istediği zaman manevra kabiliyetini artırmak için esneklik kısmını değiştirebiliyor. Biz de 'bunu özellikle rüzgar türbini ve insansız hava araçlarında görülen ayrılma kabarcığı dediğimiz olumsuzluğun bertaraf edilmesi için neden kullanmıyoruz' dedik. Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ettik. Özellikle taşıma kat sayısı dediğimiz, uçağın veya insansız hava aracının performansında yüzde 25 artış, yakıt sarfiyatında yüzde 10'lara kadar azalma olduğunu gördük. Bununla ilgili 2016 yılında patent başvurusu da yaptık ve 2020'de tescillendi. Bununla ilgili doktora tezi de hazırladık. Öğretim elemanımız Halil Hakan Açıkel, doktora tezini tamamladı. Eylül 2021'de de TÜBA'dan Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın elinden ödül aldık.” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ YERLİ VE MİLLİ İHA’LAR ÜZERNDE KULLANMAK”

Patent konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirten Genç, ticarileştirilebilmesi ve İHA kanadında kullanılabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Geliştirilen kanatları yerli ve milli İHA’lar üzerinde kullanmak istediklerini dile getiren Genç, "Örneğin, 1000 fitlerde uçarken 1200-1300 fitlere rahatlıkla çıkmasını bekliyoruz. Bu kısmi esnek ve aerodinamik kanat bizim patentimizin ismi. Bu kanat vasıtasıyla özellikle insansız hava aracının daha stabil uçmasını, titreşimi engellemeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, özellikle yerli ve milli insansız hava araçlarının üzerinde bunu kullanmak. Bunun için TAI ve Bayraktar ile görüşmeler yaptık ve yapıyoruz. Kendimizi onlara tanıtıyoruz. Saha ve uçuş testlerinin sonuçlarını aldıktan sonra temaslar kurmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

“TESTLERDE PERFORMANSIN ARTTIĞINI GÖRDÜK”

Testlerin halen devam ettiğini işaret eden Genç, “Hazırlıklarımızı yaptık ancak hava şartlarından dolayı İHA'ların üzerindeki testleri şimdilik durdurduk. Rüzgar laboratuvarındaki testlerimizde performansın arttığını gördük. Lakin bunların özellikle verilerinin alınması için strengthler yerleştireceğiz ve bahar aylarında bu testleri tekrarlayacağız." dedi.

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