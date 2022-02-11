Türkiye Gazetesi

Çeşitli performans testleriyle akıllı telefonları sıralayan AnTuTu ekibi, yakın zamanda piyasaya sürülen telefonları da kapsayan yeni bir liste paylaştı. Paylaşılan listede ilk beşin neredeyse tamamını Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili telefonlar oluşturdu. Ancak bu listeye Apple modellerinin yer almadığını, ayrıca Çin pazarındaki modelleri kapsadığını da belirtmekte fayda var.

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AnTuTu puanlarına göre Şubat ayı başı itibariyle en yüksek performanslı telefon, 1.020.974 puanla iQOO9 Pro oldu. İkinci sırada ise onu yakın puanıyla iQOO 9 modeli takip etti. Üçüncülük ise 20.000 puan farkıyla realme GT 2 Pro'ya verildi.

Öte yandan sıralamaya bakıldığında, birinci ve yedinci sıra arasında 70.000 puan fark olması oldukça dikkat çekici. Aynı zamanda Snapdragon 888 Plus işlemcili Black Shark 4S Pro, Xiaomi 12'den yaklaşık 70.000 puan daha düşük. Bu da yüzde 8'lik bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Dokuzuncu sırada ise Nubia Red Magic 6S Pro yer aldı ve onunculuk ise iQOO 8 Pro ile tamamlandı.



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