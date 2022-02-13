Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

2021 yılında Türkiye startup ekosisteminde, 297 startup, 479 yatırımcıdan unicorn’lar ve Trendyol Group dâhil 3,48 milyar dolarlık yatırım aldı. Trendyol Group hariç yatırım tutarı 1,63 milyar dolar iken unicorn’lar hariç 443 milyon dolar oldu. Dünyada unicorn sayısı 2021 yılında 959’a ulaşırken bunların beşi Türkiye’de bulunuyor (Trendyol, Getir, Peak Games, Dream Games, Hepsiburada).

Yatırım yapılan dikeyler arasından oyun ve yapay zekâ sektörleri önemli bir atak yaptı. 2021 yılında, 2020 yılına nazaran yatırım yapılan girişim sayısındaki artış yüzde 82 olurken yapay zekâ dikeyinde yatırım yapılan girişim sayısı 7’den 26’ya fırladı. Oyun dikeyindeki artış ise yine dikkat çekici. 2020 yılında oyun dikeyinde yatırım yapılan girişim sayısı 14 iken 2021 yılında bu rakam 50’ye yükseldi. 2021 yılında toplam yatırımcı sayısı 479’a yükselirken bunların 281’i bireysel melek yatırımcı oldu. Geri kalan 65’i kurum ya da CV iken 120’si yerli-yabancı VC, Private Equity, yatırım ofisi.

MÜSİAD üyelerinden 2022 hamlesi: 25 milyar yatırım, 25 bin istihdam MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yatırım yılı ilan ettikleri 2022'de üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapıp 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Gerçeğine değil oyuncağına yatırım yapıyor! 10 yıl içinde servet getirecek Bursalı oyuncak araç koleksiyoncusu, çocuklarına yatırım olarak arsa ve ev yerine model araçlar alıyor.