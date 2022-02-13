Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung, S Pen desteği ile gelen yeni modelleriyle Note serisine de veda etmiş oldu. 6,1 inç büyüklüğündeki ekranıyla Galaxy S22, 8 GB RAM ve 128 GB dâhilî hafızaya sahip. 25 W hızlı şarj desteğiyle gelen cihazda 3700 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Cihazın arka tarafında 50 MP'lik ana, 12 MP'lik geniş açı ve 10 MP'lik telefoto kamera, önde ise 10 MP selfie kamera yer alıyor. Galaxy S22 Plus ise 6,6 inçlik ekranı ve 4500 mAh'lık bataryasıyla S22'den boyut olarak ayrılıyor. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dâhilî depolamayla geliyor. Ayrıca S22'deki hızlı şarj desteği S22 Plus’ta 45 W’ye çıkıyor. Galaxy S22 Ultra ise hem tasarım hem boyut hem de özellik olarak ailenin diğer üyelerinden ayrılıyor. 6,8 inçlik ekrana sahip telefonda 256 GB dâhilî hafıza ve 12 GB'lik RAM bulunuyor.

Akıllı telefon pazarının lideri Samsung oldu Canalys'in hazırladığı rapora göre akıllı telefon satışları pandemi öncesi döneme dönerken bu alanda lider marka Samsung.

Merakla beklenen Samsung Galaxy S22 Plus'ın renkleri ortaya çıktı Samsung, yeni akıllı telefon modeli Galaxy S22 Plus’ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtımdan önce akıllı telefonun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Son olarak renk seçenekleri de göründü.