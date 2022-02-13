Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sosyal medya danışmanlığı, dijital itibar, internetten olumsuz içerik temizleme, internet üzerinden yapılan tehdit/şantaj unsurlarını ortadan kaldırma gibi alanlarda hizmeti veren Cyber Ajans’ın kurucusu Emre Hasan Ateş “Şantaja boyun eğerek para göndermek büyük bir hata olur. Eğer şantajcı ne iş yaptığınızı bilmiyor ise param yok diye ikna etmek en iyi yöntemdir. Ayrıca sosyal hesaplarınızı hemen dondurun. Şantajcıyı engellemek ve numaranızı değiştirmek yüzde 50 riskli bir durumdur. Şantajcı listenizden birkaç kişi ile temasa geçer ve onlara gönderir. Herkese göndermemek için sizin ona ulaşmanızı ister. Polis ve savcılıkla tehdit etmek ise onları güldürür” dedi.

Akıllı evleri siber saldırıdan koruyun Akıllı saatler, sesli asistanlar, kahve makineleri, çamaşır makineleri, oyuncaklardan mutfak tezgâhındaki tost makinesine kadar pek çok alanda kullanılan IoT teknolojisi (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti), âdeta günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi.

Türkiye’nin Siber Kalesi: Saldırıları tespit edip engelliyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye’ye yönelik saldırıları anlık tespit ederek müdahalelerde bulunuyor. USOM tarafından gerçekleştirilen siber güvenlik faaliyetleri kapsamında Kasım ayının başına kadar 27 bin 408 zararlı bağlantı tespit edilirken, 8 bin 841 resmi siber güvenlik açığı yazısı gönderildi.