Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve Asya’nın en önemli havacılık organizasyonları arasında yer alan Singapur Airshow'a katılıyor. Milli Muharip Uçak’ın birebir modelini ilk kez Asya pazarında sergileyecek olan TUSAŞ, geliştirdiği diğer platformların 1/7 maket modelleri ile aynı fuarda ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

ASYA PAZARINDA GÜNDEM OLMUŞTU

Malezya’da açtığı ofis ile Asya pazarında savunma sanayii ve havacılık alanında yeni projeler geliştirmek için çalışmalarına hız veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Asya pazarında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Kazakistan ile gerçekleştirdiği ANKA İnsansız Hava Aracı satış anlaşması ile TUSAŞ, 2021 yılına damga vurmuştu.

GÜCÜNE GÜÇ KATMAK İSTİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde seri üretim çalışmalarına devam edilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ile Malezya'nın açtığı jet eğitim uçağı ihalesine katılan şirket, diğer platformlar için önümüzdeki dönemde diğer platformları için de önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi ve bu pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Hürkuş ve Atak teslimatlarına hazırlanıyor TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürkuş'tan 2 tane Nijer'e satıldığını, Hava Kuvvetlerine de şubat ayı içerisinde 6 tane Hürkuş teslim edileceğini açıkladı.

TUSAŞ’dan heyecanlandıran paylaşım: Hürjet için geri sayım başlatıldı Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi’den (TUSAŞ) heyecanlandıran paylaşım. TUSAŞ, resmi hesabından bir paylaşım yaparak Hürjet için tarih verdi. TUSAŞ’ın heyecanlandıran paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımının ardından herkes Türkiye’nin yerli ve milli olan Hürjet’in özelliklerini merak etmeye başladı. İşte Hürjet’in teknik özellikleri…