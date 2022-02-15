Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Intel, çip üretimini hızlandırmak için yaklaşık 6 milyar dolarlık satın alma işlemini yakında tamamlayacak. Tarafların yaptığı açıklamaya göre iki şirket anlaştı ve aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde satın alım netleşecek. Ancak işlemlerin tamamlanması yaklaşık 1 yıl sürecek.

Yaklaşık 3,6 milyar dolar piyasa değerine sahip Tower Semiconductor, otomobil üreticileri ve tıbbi ve endüstriyel ekipman üreticileri de dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki müşteriler için çeşitli türlerde çipler üretiyor.

BİRÇOK SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR

İsrail’in dışında şirketin İtalya, ABD ve Japonya'da 6 inç, 8 inç ve 12 inç çip üreten yedi üretim tesisi bulunuyor. Haber kaynaklarına göre, İsrailli şirketin kullandığı üretim araçları son teknoloji değil ancak şirketin ürettiği yonga setlerinin zaten son teknolojiye ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor. Tower, güvenilir ve düzenli olarak büyük hacimli çipler üretmeye çalışıyor.

Çip krizi için alarm verdiler! Stoklar iyice tükendi Pandeminin ilk aylarından itibaren tüm dünyadaki teknoloji ve otomotiv şirketlerini etkileyen çip krizi sona erecek gibi değil. ABD’de yapılan bir anket, 2021’in sonlarında ülkenin eriyen çip stoklarını gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 'çip' uyarısı: Sıkıntı devam edecek ABD Ticaret Bakanlığı açıklama yaparak, çip arzı ve talebinde devam eden uyumsuzluğun 6 ay içinde çözülmesinin beklenmediği bu sebeple de sıkıntının devam edeceği duyuruldu.

Tower'ı satın alma girişiminden önce Intel, büyük yonga seti üreticisi GlobalFoundries'i yaklaşık 30 milyar dolara satın almak için görüşmeler yaptı. Ancak süreç olumlu ilerlemedi ve GlobalFoundries bunun yerine ilk halka arzını gerçekleştirdi.

Tower Semiconductor'dan yapılan açıklamaya göre, İsrailli şirket, tedavüldeki hisseleri için Intel'in hisse başına 53 dolar nakit teklifini kabul etti. Satın alma sürecinin önümüzdeki 12 ay içinde gerekli izinlerin alınması sonrası tamamlanacağı bekleniyor.