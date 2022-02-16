Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemi sürümünü güncelleyerek kullanıcılara daha fazla özellik sunmaya çalışıyor. Son olarak şirket, Windows 11’e ilk büyük güncellemeyi yaptı. Uzun süredir test aşamasında olan güncelleme kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu.

Yeni güncelleme ile Windows 11 kullanıcıları, Android uygulama desteğine kavuştu. Ancak bu özellik şimdilik herkese açık değil. “Peki, ne işe yarıyor” derseniz, kullanıcılar sistemlerine Amazon Appstore üzerinden Android uygulamaları yükleyebilecek.

İlk aşamada, Amazon'un kendi Audible ve Kindle uygulamalarının yanı sıra Lords Mobile ve Khan Academy Kids gibi üçüncü taraf oyunlar da dahil olmak üzere yaklaşık bin uygulama sunuyor.

Bunun yanı sıra yeni güncelleme, çeşitli işletim sistemi geliştirmeleri de sunuyor. Windows 11 görev çubuğu artık Teams kullanıcılarının aramaları hızla kapatmasına veya herhangi bir pencereyi paylaşmasına olanak tanıyor.

Hava durumu widget'ının görev çubuğu bileşeni canlı bilgileri gösterirken, tarih ve saat artık ikinci bir monitörde de gösterilebiliyor. Microsoft ayrıca Media Player'ı "tam özellikli" bir müzik kitaplığına odaklayarak yeniledi. Karanlık mod, daha basit menüler ve çok düzeyli geri alma gibi özelliklerle yeni bir arayüz sunuldu.

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