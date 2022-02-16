Türkiye Gazetesi

Twitter, Güvenlik Modu ile kullanıcıların zararlı dil kullandığını düşündüğü hesapları otomatik olarak engelleyeceği bir düzenleme getiriyor. Bu hesaplar sizinle yedi gün boyunca etkileşimde bulunamayacak. Bir diğer ifadeyle, size zararlı veya kötüye kullanım amaçlı tweetler gönderen hesapları geçici ve otomatik olarak engellemenize olanak tanıyor.

Eylül ayından beri test edilen beta sürümü, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda'daki hesapların yaklaşık yüzde 50'sine getirildi. Twitter, İngilizce konuşulan ülkeleri kapsayacak şekilde Güvenlik Moduna erişimi genişletiyor.

GÜVENLİK MODU TACİZİ AZALTACAK MI?

Twitter sözcüsü Tatiana Britt, The Verge'e Güvenlik Modu’nun daha önce yaklaşık 750 beta kullanıcısı tarafından kullanıldığını söyledi. Ancak birçok ülkedeki kullanıcıların yarısının artık bu özelliği kullanabileceğini belirtti.

Twitter ayrıca proaktif Güvenlik Modu talepleri sunuyor. Britt, bu konuyu da açıkladı: "Eylül ayında Güvenlik Modu betasının ilk kullanıma sunulmasından bu yana, bazı kişilerin istenmeyen etkileşimleri belirlemek için yardım istediğini öğrendik. Bu nedenle, teknolojimiz artık potansiyel olarak zararlı veya davetsiz cevapları proaktif olarak belirleyecek ve beta sürümündeki kişileri Güvenlik Modunu etkinleştirmeyi düşünmeye sevk edecek. Bu güncelleme, istenmeyen etkileşimlerle uğraşan insanların üzerindeki yükü daha da azaltıyor.”

Bu özelliğin ne zaman daha geniş bir şekilde kullanıma sunulacağı hala belirsiz. Bununla birlikte, platformdaki tacizi azaltmaya yardımcı olabilecek potansiyel olarak yararlı bir yol gibi görünüyor.

Teknoloji devi Amazon, Twitter ordusunu dağıttı E-ticaret ve teknoloji devi Amazon, Twitter’da bir süredir faaliyet gösteren tartışmalı etki kampanyasını sonlandırdı. Şirket, işçilere Amazon'da çalışmayı ne kadar sevdiklerini tweet atmaları için para ödüyordu.

Twitter ve Instagram'ın ardından YouTube da NFT pazarına adım atıyor YouTube da NFT (değiştirilemeyen token) çılgınlığına katılıyor. YouTube'ın 2022 öncelikleri hakkında içerik oluşturuculara gönderilen bir mektupta CEO Susan Wojicki önemli açıklamalar yaptı. YouTube CEO’su, NFT’lere yeşil ışık yaktı.