Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır insanlık, uzaya daha kolay bir şekilde ulaşmak istiyor. Sadece astronotlar değil, halk da uzayda vakit geçirmek, bir uzay aracı ile uçmak için can atıyor ve bu hayaller gerçekleşemeye başlıyor. Ama biraz pahalı ve şu anda sadece ultra zenginlerin ulaşacabileceği bir durumda.

Geçtiğimiz yıl daha çok popülerlik kazanan uzay turizmine, milyarderlerin uzay şirketleri öncülük ediyor. Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos, Virgin Galactic’in kurucusu Richard Branson ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, ciddi yatırımlar yaparak adeta birbirleriyle yarışıyor.

Sivil mürettebat ile gerçekleşen ilk uzay uçuşları, geçtiğimiz yıl peş peşe yapıldı. Ancak sonu gelecek gibi görünmüyor. Virgin Galactic, 450 bin dolar ödemeyi kabul edenleri uzayda kısa bir seyahate çıkarmaya kararlı.

VIRGIN GALACTIC, BİN KİŞİYİ UZAYA UÇURMAK İSTİYOR

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, halka açık koltuk satışları başladı. Ancak uzay seyahati meraklılarının ilk olarak 150 bin dolar depozito yatırması gerekiyor. Bununla birlikte, halka açık satışların tanıtımında Virgin Galactic, yeni tüketici markasını da açıkladı.

Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier yaptığı açıklamada, "İlk bin müşterimizi, bu yıl ticari hizmetin başlangıcında uzay aracına almayı planlıyoruz. Bu da düzenli operasyonlara başlarken ve filomuzu ölçeklendirirken inanılmaz derecede güçlü bir temel sağlıyor" dedi.

Virgin Galactic yolcuları uzay sınırına 90 dakikalık bir yolculuk yapacak. Bu sırada, şirketin paylaştığı videoda da görüldüğü üzere yolcular araçtaki 17 pencereden muhteşem Dünya manzarasının keyfini çıkaracak.

Bilet ayrıca birkaç günlük astronot eğitimini, uygun bir Under Armor uzay giysisini ve Future Astronot topluluğuna üyeliği de kapsıyor. Tüm uçuşlar New Mexico'daki Spaceport America'dan başlayacak.

Bilim dünyasında büyük heyecan: Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti Türk astronomlar, Dünya'dan 1336 ışık yılı uzaklıktaki 'Kepler-451 çift yıldız sistemi'nde iki gezegen keşfetti. Keşfedilen iki gezegen, Türkiye kaynaklı ikinci keşif olarak bilim tarihine geçti.

Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: İstanbul'daki gizemli ışığın sırrı çözüldü İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlardaki meteor kameralara yansıdı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler üzerine açıklama yapan Türkiye Uzay Ajansı, "Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır" dedi.