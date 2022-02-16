Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu, USB-C teknolojisinin tüm akıllı telefonlar ve diğer tüm elektronik aletler için standart bağlantı noktası olmasına karar verdi. Yani sadece USB-C şarj aletleri bulunacak artık. Böylece çeşitlilik azalacak ve binbir türlü şarj aletleri tarihe karışacak.

Aynı zamanda komisyonun şarj cihazlarının elektronik cihazlardan ayrı satılmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik düzenlemesi, Türkiye’de de kabul edilebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2022 Yılı Kurum Dışı İş Planı Raporu’nda her türlü cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi, ilgili düzenlemelere uygun olarak üretilip hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetiminin yapılması stratejik plan hedefi doğrultusunda, Ortak Şarj Cihazı Düzenleme Çalışması yer aldı.

En iyi 10 Android telefon açıklandı Akıllı telefon pazarında kıyasıya rekabet devam ediyor. Üreticiler, 2022’ye de girilmesiyle birlikte yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmeye başladı. Android telefon pazarındaki yeni modellerin çoğu Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle donatılırken, AnTuTu ise performans sıralamalarına göre bu telefonlardan en iyi 10 modeli seçti.

Tamir etmek istediği telefon elindeyken bomba gibi patladı Gaziantep’te bir telefon tamircisinde gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Tamir edilecek olan telefonun bataryası bomba gibi patladı. O anlar kameralara da yansıdı.

BTK, Avrupa Birliği komisyonunun Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nde yapacağı düzenlemenin, Türkiye’de de USB-C (çift taraflı şarj aleti) teknolojisinin tüm akıllı telefonlar gibi teknolojik aletler için standart bağlantı noktası haline getirilmesini görüşecek.

Ayrıca, akıllı telefonların yanı sıra tabletler, kameralar, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve video oyun konsolları için şarj cihazlarının elektronik cihazlardan ayrı satılmasına yönelik düzenleme yapılması gibi Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin yapılması değerlendirmeye alınacak.