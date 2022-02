Türkiye Gazetesi

Son yıllarda Çinli teknoloji şirketleri küresel akıllı telefon piyasalarını kasıp kavuruyor. Huawei ile başlayan akımı, Xiaomi, Oppo, Realme ve birçok şirket sürdürüyor. Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticilerinden Realme’nin yeni modeli Realme 9 Pro Plus, orta segmentte yer almasına karşın premium (amiral gemisi) bir kamera kurulumuna sahip ilk telefon. Realme 9 Pro ise, kendi segmentinde en iyi 5G performansına sahip bir cihaz olarak tanımlanıyor.

ORTA SEGMENTE AMİRAL GEMİSİ KAMERA

Realme 9 Pro Plus, Light Shift tasarımıyla, yüksek yenileme hızına sahip Ultra Smooth Ekranıyla ve Dimensity 920 5G işlemcisiyle oldukça dikkat çekici özellikler barındırıyor. Bunun yanı sıra, Realme 9 pro ve 9 Pro Plus, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 arayüz ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Her iki cihaz da 8GB+128GB depolama mevcut.

Kamera tarafına gelecek olursak, üst segment telefonların sahip olduğu Sony IMX766 sensörü, OIS & EIS ikili sabitleme ve Yapay Zeka Gürültü Önleme 3.0 teknolojisi tarafından desteklenen ProLight Görüntüleme Teknolojisi’ne sahip.

Realme 9 Pro Plus, Süper AMOLED ekran ve 90 Hz’lik yüksek yenileme hızıyla geliyor. Ayrıca kalp atış hızını algılayabilen ekran içi parmak izi sensörü de barındırıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında, Dolby Atmos çift stereo, X ekseni motorlu dokunsal motor ve 60W Süper Dart Şarjı var.

REALME 9 PRO, PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Serinin standart sürümü Realme 9 Pro ise, Qualcomm’un Snapdragon 695 5G işlemcisi ile çalışıyor. 13 GB'a kadar Dinamik RAM ve sıvı soğutma sistemi bulunan cihazın performansı oldukça yüksek.

Şirket, Realme 9 Pro’nun gelişmiş Işık Geçiş Tasarımına ve özel Sokak Modu 2.0 ile güçlü 64 MP Üçlü Kameraya sahip olduğunu belirtiyor. Cihaz, Android 12 tabanlı yeni Realme UI 3.0 arayüzü ile geliyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık jakı da bulunuyor.

