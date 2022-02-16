Türkiye Gazetesi

MIUI 13 güncellemesini Aralık ayında Çin'de piyasaya sürdükten sonra Xiaomi, 2022’nin başlarında ise sürümü küresel kullanıcılar için yayınlamaya başladı. Küresel sürümde Poco cihazları yer almıyordu ancak artık Xiaomi, alt markasının telefonlarına da MIUI 13 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Hindistan'daki Poco M4 Pro 5G tanıtım etkinliğinde şirket, yeni arayüz güncellemesine yönelik planlarını açıkladı. Poco X3 Pro, Poco F3 GT, Poco M4 Pro ve Poco M4 Pro 5G, MIUI 13 güncellemesini alacak ilk Poco telefonlar olarak belirlendi. Dört telefonun da önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alması bekleniyor. Ancak bunun beta güncellemeleri mi yoksa kararlı yapılar mı olduğu henüz belli değil.

Bununla birlikte, MIUI 13 güncellemesini alacak Poco cihazlar bunlarla sınırlı değil. Kesin tarihler açıklanmasa ilerleyen haftalarda güncellemeyi alacak telefonlar da ortaya çıktı:

POCO X2

POCO X3 (Hindistan)

POCO X3 NFC

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POKO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO M4

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO C3

POCO C31

Bu arada, söz konusu cihazların hepsi Android 12 ile MIUI 13 almayacak. MIUI, Android'den bağımsız bir arayüz ve bu nedenle bir dizi cihaz Android 11 tabanlı MIUI 13'ü alacak.

POCO M3 Pro 5G Türkiye'de satışta Xiaomi’nin alt markası Poco, orta segment modeli Poco M3 Pro 5G ile raflarda yerini aldı.

POCO’dan iki yeni model: POCO F3 ve POCO X3 Pro Çinli Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO’nun yeni modelleri POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye'de satışa çıktı.