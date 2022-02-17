Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türk Telekom, pandemiye rağmen rekor gelir elde etti. 2021’de gelirlerini yüzde 21,2 artışla 34,3 milyar TL’ye çıkaran Türk Telekom'un net kârı 5,8 milyar TL oldu. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 16,4 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını yüzde 47,9 olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl 8,8 milyar TL yatırım yapan firma 2022 yılında ise 12,5 milyar lira yatırım yapacağını duyurdu.

GELİRDE REKOR BÜYÜME

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek "Artan dijitalleşme, uyarlanabilir yeni iş modelleri ve değişen sosyalleşme araçları ile hıza ve veriye olan talep artık kalıcı oldu. Sabit genişbantta veri tüketimi, 2021’de yüzde 48’den fazla artış gösterdi. Pandemi başından bu yana sayıları milyonları bulan müşterimizi sınırsız ve daha yüksek hızlı paketlere yükselttik. Benzer bir eğilim, faturalıya ve Premium paketlere (veya üst paketlere) geçişteki ivmelenmeyle mobil tarafta da devam etti. Böylece konsolide gelirler dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21,2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19,5'e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18'lik öngörümüzü aştı. 2022 yılı için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 17,5 milyar TL ile 18,3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz. Yatırımlarımız ağırlıklı olarak şebeke tarafında olacak. Ayrıca 5G için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

51,8 MİLYON ABONE

2021’de 1,5 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021’de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona çıktı. Fiber haz uzunluğu ise 366 bin km oldu. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU büyümesi 2021’de yıllık yüzde 14,2’ye erişti. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 milyon olurken, mobil ARPU ise yıllık yüzde 13,8 büyüdü.

CEPTE FATURA ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA

Ümit Önal, fatura artışlarıyla ilgili olarak "Abonelerimiz yüzde 90'ı taahhütlü. Taahhüt bitmeden faturanın artması mümkün değil. Şu an faturalardaki artış Türkiye'nin enflasyonun yarısı kadar. Hatta yarısından bile aşağıda bile diyebilirim. Yeni abonelerimize ise oldukça avantajlı paketler sunuyoruz" dedi.

Türk Telekom'dan gençlere kolaylık Türk Telekom, gençler için devreye aldığı Selfy ile avantajlı paketleri kullanıma sunuyor.

Türk Telekom'dan siber güvenlikte ‘yerli ekosisteme' destek Türk Telekom, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” anlayışıyla, siber güvenlik alanındaki yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. ‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye’nin veri güvenliğini korumak için yerli ve millî ekosisteme destek veriyor, ülkemizi kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen bir ülke hâline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.