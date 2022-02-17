Türkiye Gazetesi

Daha önce üç nesle kadar güncelleme desteği veren Samsung, milyonlarca Galaxy kullanıcısının yeni özelliklere ve güvenlik önlemlerine daha uzun süre erişmesini mümkün hale getirdi. Şimdilik Galaxy S serisi, Z serisi, A serisi ve Galaxy tabletlerin bir kısmında geçerli olacak güncelleme desteği zamanla diğer ürünlere de genişletilecek.

Bununla birlikte Samsung, ‘One UI Watch’ ve ‘Wear OS Powered by Samsung’ için de dört yıla kadar güncelleme desteği sunacak. Yani güncelleme desteği akıllı saatlere ve kablosuz kulaklıklara da geliyor.

GALAXY CİHAZLARA GÜVENLİK DESTEĞİNİ DE ARTIRDI

Samsung, ‘One UI’ güncellemelerini daha uzun bir süreye yaymanın yanı sıra Galaxy cihazlarının güvenliğini sağlamak için yeni güvenlik güncellemelerinde süreyi beş yıla çıkarıyor. Şirket, güvenlik programı ‘Samsung Knox’ ile potansiyel güvenlik tehditlerine karşı daha güvenli ve uçtan uca koruma sağlamaya çalışıyor.

Dört nesil One UI arayüzüne ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesine sahip olacak cihazların bir kısmı;

- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE ve yeni çıkacak S serisi cihazlar

ve yeni çıkacak S serisi cihazlar - Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 ve yeni çıkacak Z serisi cihazlar

ve yeni çıkacak Z serisi cihazlar - Yeni çıkacak A serisi cihazlardan bazıları

cihazlardan bazıları - Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra ve yeni çıkacak Tab S serisi tabletler

Dört yıla kadar ‘One UI Watch’ ve ‘Wear OS Powered by Samsung’ güncellemesi alacak cihazlar ise şu şekilde;

- Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic ve yeni çıkacak Galaxy Watch serisi cihazlar

Dört nesil One UI güncellemesi alamayacak Galaxy cihazları ise üç nesil One UI arayüz güncellemesi almaya devam edecek.

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