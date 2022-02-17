Türkiye Gazetesi

İngiltere'deki Lancaster Üniversitesinden Dr. Sophie Nightingale ve California Üniversitesinden Profesör Hany Farid, son teknoloji StyleGAN2 sistemi ile gerçekçi yapay zeka yüzleri oluşturdu. Deneylerde araştırma ekibi, katılımcılardan, yapay zeka yüzleri ile gerçek yüzleri ayırt etmelerini istedi.

Sonuç olarak, insanlar, yapay zekayla geliştirilen dijital ortamdaki yüzleri gerçek yüzlerden ayırt etmekte zorlandı. Yapay zeka yüzlerinin son derece foto gerçekçi olmakla kalmayıp, gerçek yüzlerden neredeyse ayırt edilemez olduğu ortaya çıktı. Hatta yapay zeka yüzlerinin gerçek yüzlerden daha güvenilir olduğu sonucuna vardılar.

YAPAY ZEKA YÜZLERİ AYIRT EDEMEDİLER

Araştırmacılar, insanların yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri tanımlayamamasının etkileri hakkında uyardı: "Belki de en tehlikelisi, herhangi bir görüntünün veya videonun sahte olabileceği dijital bir dünyada, uygunsuz veya istenmeyen herhangi bir kaydın gerçekliğinin sorgulanabilmesidir."

Çalışmanın bölgesel sonuçları da oldu. Siyah yüzler, Güney Asyalı yüzlerden daha güvenilir olarak sınıflandırıldı. Ancak bunun dışında ırklar arasında herhangi bir etki olmadı. Ayrıca kadınlar, erkeklerden önemli ölçüde daha güvenilir olarak derecelendirildi.

Bunun yanı sıra araştırmacılar, gülümseyen bir yüzün daha güvenilir bulunduğunu söyledi. Ancak devamında ise “Gerçek yüzlerin yüzde 65,5'i ve yapay yüzlerin yüzde 58,8'i gülümsüyor. Bu nedenle yüz ifadesi tek başına yapay yüzlerin neden daha güvenilir olarak derecelendirildiğini açıklayamaz." dedi.

Ortalama olarak, yapay zeka yüzleri, gerçek yüzlerden yüzde 7 daha güvenilir olarak algılandı. Lancaster Üniversitesinin basın duyurusu ile açıkladığı çalışma, PNAS dergisinde yayımlanacak.

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