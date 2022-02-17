Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir ay önce WhatsApp, sesli mesajlar için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir sesli mesajı dinlerken farklı bir sohbete geçebiliyor ya da uygulama içinde gezebiliyor. Nihayet sosyal medya devi, bu özelliğin geliştirilmiş bir sürümünü tüm kullanıcılara sunmaya başladı.

9to5Mac’in haberine göre WhatsApp, 22.4.75 sürümünü yayınladı. Şimdiye kadar uygulama kullanıcıları, bir sesli mesajı dinlerken o sohbetten çıkarsa sesli mesaj duruyordu. Birçok kişiye sıkıcı gelen sesli mesajlardaki bu kısıtlama oldukça işlevsiz olarak tanımlanırken, WhatsApp merakla beklenen gelişmeyi duyurdu.

WHATSAPP BİLDİRİMLERİNE PROFİL FOTOĞRAFI ÖZELLİĞİ

Sesli mesajlara gelen bu özelliğin yanı sıra, geçtiğimiz haftalarda şirket yeni birçok özelliği kullanıma sundu. Bunlardan biri, sesli mesaj kaydederken duraklatma ve devam ettirme işlevinin başlatılması. Ayrıca, kullanıcılar artık bir sesli mesajı göndermeden önce dinleyebilecek. İşte bu özellikler uygulama için büyük gelişme.

WhatsApp, iOS 15 (iPhone) kullanıcılarına yeni bir özellik sundu. Bundan sonra, bir iOS 15 kullanıcısı WhatsApp bildirimi aldığında iPhone'un kilit ekranında mesaj gönderen kişinin profil fotoğrafını görecek.

Tüm bu özellikleri denemek istiyorsanız WhatsApp'ın son sürümünü App Store'dan indirmelisiniz. Ancak uygulamayı güncellemenize rağmen halen bu özellikleri göremiyorsanız endişe etmeyin. Çünkü WhatsApp, yeni işlevleri yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunuyor.